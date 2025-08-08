Kad ti algoritam zatvori vrata ureda, otvoriš vrata garaže

Dok su starije generacije uvijek isticale da treba imati završen fakultet i zatim dobiti posao na neodređeno, pripadnici generacije Z imaju drukčiju viziju uspjeha. Iako su odrasli u digitalnom dobu, oni se ne vide u uredu “9-5”, već u blue-collar poslovima, piše Forbes. Blue-collar (plavi ovratnici) workers naziv su za radnike u fizičkim i tehničkim zanimanjima kao što su građevinarstvo, strojarstvo, vodoinstalaterstvo… Blue-collar radnici svoje vještine stječu kroz zanatsku školu ili praksu, dok white-collar radnici uglavnom imaju akademsko obrazovanje. Generacija Z svjesnija je ekonomskih poteškoća. Globalno istraživanje Deloittea pokazalo je da 56% ispitanika generacije Z živi od plaće do plaće, a trećina ih je zabrinuta zbog sve većih troškova života. Stoga se mnogi nakon srednje škole odlučuju na osposobljavanje za neki zanat ili zapošljavanje, što je na kraju jeftinije od studiranja. Index