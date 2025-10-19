Kad kralj nije po volji narodu
Sedam milijuna Amerikanaca na prosvjedima protiv Trumpovog ‘autoritarnog preuzimanja vlasti’
Oko sedam milijuna ljudi okupilo se na više od 2700 skupova diljem SAD-a pod sloganom “No Kings”, prosvjedujući protiv, kako tvrde, “autoritarnog preuzimanja vlasti” Donalda Trumpa, posebno glede obrazovanja, imigracija i sigurnosti. U New Yorku, Washingtonu, Houstonu i drugim gradovima vladala je festivalska atmosfera, a prosvjednici su na optužbe republikanaca odgovorili humorom i kostimima. Organizatori tvrde da je riječ o najvećem prosvjednom pokretu od povratka republikanaca na vlast, iako službene procjene vlasti ne postoje. Index… Prosvjednici bi mogli biti meta nadzora savezne vlade nizom tehnologija koje bi mogle uključivati prepoznavanje lica i hakiranje telefona, rekli su aktivisti za građanske slobode. Jutarnji
This is AMAZING!
Nothing but No Kings Day patriotic protesters as far as the eye can see in Washington DC, marching peacefully.
This is what patriotism looks like!
WE LOVE AMERICA!!!pic.twitter.com/rolNrA0fN2
