Televisa presenta

No, niti jedan od scenarija koji se ovih dana spominju ne odgovara kako riješiti glavni problem: kako de-radikalizirati Republikansku stranku i njene birače? Amerika ima ogroman disbalans u svojoj politici: demokrati su stranka lijevog centra s glasnim, ali relativno malim lijevim krilom. Ako ovo društvo ne želi nove nasilne političke sukobe, u idućim godinama trebat će nekako preseliti većinu republikanaca s desnog krila u desni centar, a one koji su desnije od desnog krila odrezati od stranke, kao što je radikalna ljevica odrezana od Demokratske stranke. To neće biti jednostavno čak i ako Trump završi u zatvoru, jer radikalizacija republikanaca nije krenula s Trumpom, nego još s Newtom Gingrichem sredinom 1990-ih, pa s Tea Partyjem početkom 2010-ih; Trump ju je samo ubrzao. Piše Đivo Đurović za Telegram