Hakiraš usisavač i dođeš do nečije adrese

Nakon pametnih robotskih usisavača, cijela industrija robotskih kućanskih pomagala postala je sve inovativnija i pametnija. Od svega izdvajamo: punjač eliminator – riječ je o bežičnoj stanici za punjenje s UV dezinficijensom koja istodobno puni telefon i čisti njegov zaslon s pomoću ugrađene LED diode za UV dezinfekciju. Pametna kanta za smeće sama zatvara i zamjenjuje vrećicu s pomoću termoplastičnog brtvljenja pritiskom na tipku, a podižući gornji odjeljak javlja kada je vrećica puna. Također, kanta se otvara bez dodira i neutralizira mirise. Kao najveće prednosti takvih, pametnih uređaja, se ističu njihova učinkovitost i dosljednost. (Lider)