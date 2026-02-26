Sigurnosni propust na DJI Romo usisavaču izložio podatke tisuća korisnika - Monitor.hr
Jučer (19:00)

Hakiraš usisavač i dođeš do nečije adrese

Sigurnosni propust na DJI Romo usisavaču izložio podatke tisuća korisnika

Softverski inženjer Sammy Azdoufal slučajno je otkrio ozbiljnu ranjivost u sustavu robotskog usisavača DJI Romo. Pokušavajući razviti vlastitu aplikaciju, dobio je pristup vjerodajnicama koje su mu omogućile uvid u oko 7.000 uređaja u 24 zemlje. Propust je otkrivao video prijenose, pristup mikrofonima, tlocrte domova i IP adrese korisnika. DJI je potvrdio problem i tijekom veljače implementirao zakrpe, tvrdeći da je ranjivost u potpunosti uklonjena. Incident ponovno otvara pitanje sigurnosti pametnih kućnih uređaja. Bug


Slične vijesti

30.04.2024. (11:00)

Wall-E, jesi to ti?

Pregled high tech spravica koje olakšavaju čišćenje

Nakon pametnih robotskih usisavača, cijela industrija robotskih kućanskih pomagala postala je sve inovativnija i pametnija. Od svega izdvajamo: punjač eliminator – riječ je o bežičnoj stanici za punjenje s UV dezinficijensom koja istodobno puni telefon i čisti njegov zaslon s pomoću ugrađene LED diode za UV dezinfekciju. Pametna kanta za smeće sama zatvara i zamjenjuje vrećicu s pomoću termoplastičnog brtvljenja pritiskom na tipku, a podižući gornji odjeljak javlja kada je vrećica puna. Također, kanta se otvara bez dodira i neutralizira mirise. Kao najveće prednosti takvih, pametnih uređaja, se ističu njihova učinkovitost i dosljednost. (Lider)