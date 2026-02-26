Hakiraš usisavač i dođeš do nečije adrese
Sigurnosni propust na DJI Romo usisavaču izložio podatke tisuća korisnika
Softverski inženjer Sammy Azdoufal slučajno je otkrio ozbiljnu ranjivost u sustavu robotskog usisavača DJI Romo. Pokušavajući razviti vlastitu aplikaciju, dobio je pristup vjerodajnicama koje su mu omogućile uvid u oko 7.000 uređaja u 24 zemlje. Propust je otkrivao video prijenose, pristup mikrofonima, tlocrte domova i IP adrese korisnika. DJI je potvrdio problem i tijekom veljače implementirao zakrpe, tvrdeći da je ranjivost u potpunosti uklonjena. Incident ponovno otvara pitanje sigurnosti pametnih kućnih uređaja. Bug