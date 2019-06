Sirova jaja mogu biti u hladnjaku do mjesec dana, ako su tvrdo kuhana – tjedan dana. Crveno meso i svinjetina mogu stajati u hladnjaku do pet dana, skuhano tri do četiri dana, a u zamrzivaču do 12 mjeseci. Mljeveno meso može stajati u hladnjaku jedan do dva dana, a u zamrzivaču četiri mjeseca. 24 sata…