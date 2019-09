Hoće li se i dalje skrivati i bojati?

Europske zemlje moraju revidirati zastarjele zakone koji omogućuju silovateljima da se izvuku, a da se krivnja svaljuje na žrtve. Amnesty International je utvrdio da samo 8 od 31 zemlje definira silovanje kao spolni odnos bez pristanka. Mnogi i dalje vjeruju da se ne radi o silovanju kada je žrtva pijana, kada nosi provokativnu odjeću ili se fizički ne brani. “Spolni odnos bez pristanka je silovanje, i točka. Dok vlade ne usklade svoja zakonodavstva s tom jednostavnom činjenicom, počinitelji silovanja nastavit će se izvlačiti, unatoč svojim zločinima”, naglasila je Anna Blus, koja je vodila istraživanje. N1…http://

Only 8 out of 31 countries in Europe have laws that state that sex without consent is rape. The facts are shockingly clear. It's time to talk about consent, because sex without consent is rape. pic.twitter.com/5a32GtSHii

— Amnesty International (@amnesty) 24 November 2018