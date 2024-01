U medije ili na sud

Ministarstvo gospodarstva otvorilo je javnu raspravu o izmjenama zakona u zaštiti potrošača koja traje do 21. lipnja. Između ostalog, predlaže se da građani koji ne žele primati promidžbene obavijesti trgovaca putem telefona ili poruka svoj broj upišu u poseban registar, kojeg će trgovci morati provjeriti prije nego li ih kontaktiraju. Ako to ipak učine, prijeti im novčana kazna od 10 do 100 tisuća kuna. Novi list