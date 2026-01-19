Nekad i njih treba malo pritisnuti
Kako ostvariti povrat i zamjenu robe u vrijeme blagdanskih kupnji
Blagdanska kupnja i zimska sniženja povećavaju rizik da potrošači dobiju neispravan ili pogrešan proizvod, ali i otežavaju ostvarivanje prava na povrat, zamjenu ili novac. Trgovci sve češće forsiraju popravak umjesto povrata, iako zakon potrošačima daje pravo izbora bez dodatnih troškova. Problemi su osobito česti kod online kupnje, gdje se povrati znaju otegnuti mjesecima. Stručnjaci savjetuju pozivanje na EU direktive, pisane prigovore, inspekciju i, po potrebi, chargeback preko banke. tportal