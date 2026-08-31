Vruće ljeto, prazne baterije

Energetska zajednica građana može dijeliti energiju među svojim članovima, ali za to mora dostaviti popis obračunskih mjernih mjesta i ključ prema kojem se ta energija dijeli. Članovi i dalje dobivaju račun za struju od svog regularnog opskrbljivača, ali dio energije im se može priznati kao dio zajedničke proizvodnje. Dijeljenje struje ne znači da niste dužni plaćati naknadu za korištenje distribucijske mreže, ali ušteda može ovisiti o tome koliko zajednica proizvodi, kada proizvodi, koliko članovi troše i kako je postavljen ključ dijeljenja. Primjer – zgrada DVD-a u Špičkovini ima solarnu elektranu čiju struju koriste mještani, DVD i jedan mikropoduzetnik. Uz tamošnju energetsku zajednicu, u Hrvatskoj su registrirane još dvije. Zgradonačelnik.