Vruće ljeto, prazne baterije
Solarni bum i turizam ruše rekorde potrošnje struje
Hrvatska bilježi povijesni ljetni maksimum potrošnje električne energije od 3400,5 MWh, čime su ljetna opterećenja i službeno prestigla zimska. Ključni uzroci rasta su učestali toplinski valovi, masovna uporaba klima-uređaja te turizam, koji lokalno povećava opterećenje mreže i do pet puta. Iako BDP raste brže od potrošnje zahvaljujući energetskoj učinkovitosti, dekarbonizacija i digitalizacija donose nove izazove. Solari su kapacitetom (1500 MW) prestigli vjetroelektrane, no stabilnost sustava ugrožava sporiji razvoj mreže. Rješenje se traži u baterijskim spremnicima, reverzibilnim hidroelektranama i pametnom upravljanju energijom. tportal