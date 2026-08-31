Solarni bum i turizam ruše rekorde potrošnje struje - Monitor.hr
Ponedjeljak (07:00)

Vruće ljeto, prazne baterije

Solarni bum i turizam ruše rekorde potrošnje struje

Hrvatska bilježi povijesni ljetni maksimum potrošnje električne energije od 3400,5 MWh, čime su ljetna opterećenja i službeno prestigla zimska. Ključni uzroci rasta su učestali toplinski valovi, masovna uporaba klima-uređaja te turizam, koji lokalno povećava opterećenje mreže i do pet puta. Iako BDP raste brže od potrošnje zahvaljujući energetskoj učinkovitosti, dekarbonizacija i digitalizacija donose nove izazove. Solari su kapacitetom (1500 MW) prestigli vjetroelektrane, no stabilnost sustava ugrožava sporiji razvoj mreže. Rješenje se traži u baterijskim spremnicima, reverzibilnim hidroelektranama i pametnom upravljanju energijom. tportal


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