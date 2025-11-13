Kad stanari rade bolje od države
Splitski neboder bez dugova i s vlastitom solarnom elektranom
Suvlasnici nebodera u splitskom naselju Blatine vlastitim su sredstvima, bez subvencija, ugradili fotonaponsku elektranu vrijednu 12.000 eura i sveli trošak zajedničke struje na nulu. Zgrada as 64 stana jedinstvena je i po tome što nitko ne duguje pričuvu već 25 godina, zahvaljujući dogovoru o zajedničkom plaćanju. Elektrana proizvodi 10 kWh energije i višak predaje HEP-u, čime se ulaganje vraća kroz nekoliko godina. Projekt bi uskoro mogli slijediti i susjedni neboderi, dok promjene zakona nakon 2025. prijete smanjenjem isplativosti sličnih ulaganja. Zgradonačelnik