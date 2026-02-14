Karijera blijedi. Riječi ostaju

Autor je razgovarao s 50 ljudi u osamdesetima i devedesetima o njihovim životnim kajanjima. Umjesto propuštenih karijera ili novca, većina je istaknula isto: nisu bili dovoljno ljubazni kad je bilo najvažnije. Žale zbog oštrih riječi, nestrpljenja i propuštenih prilika za nježnost prema bližnjima. Gotovo nitko nije požalio što nije više radio. Poruka koju su ponavljali jest da su male geste, prisutnost i suosjećanje ono što na kraju ostaje. Zaključak je jednostavan – uspjeh je prolazan, ali dobrota ima trajni učinak. Global English Editing