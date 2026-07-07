Sezona grijanja odgođena
Stiže produženo ljeto: Sljedeći mjeseci donose iznadprosječnu toplinu i brze preokrete
Prema najnovijoj prognozi ECMWF-a, ljeto i jesen 2026. godine bit će topliji od klimatološkog prosjeka. Srpanj i kolovoz donose toplinske valove iz sjeverne Afrike, tropske noći i temperature iznad 30°C, dok će oborine uglavnom padati u obliku kratkotrajnih, lokalnih nevremena. Rujan nudi nastavak ljetnog vremena, posebice na Jadranu, ali uz povećan rizik od atlantskih ciklona. Iznadprosječna toplina nastavit će se u listopadu i studenom, no uz češće prodore hladnog zraka. Karakteristika cijelog razdoblja bit će nestabilnost i brze izmjene dugih suša i ekstremnih oborina. N1, Jutarnji