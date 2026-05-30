Šokirani smo!
Dugoročna prognoza za ljeto: Očekuju nas iznadprosječne vrućine i manjak kiše
Državni hidrometeorološki zavod izdao je sezonsku prognozu za ljeto 2026. godine, najavljujući još jedno iznadprosječno toplo i sušno ljeto u cijeloj Hrvatskoj. Posebno veliko pozitivno odstupanje temperatura očekuje se u srpnju, i to na istoku zemlje te na južnom Jadranu, kada raste i vjerojatnost za toplinske valove. Ukupna količina oborina bit će uglavnom manja od višegodišnjeg prosjekva, napominje DHMZ, no zbog pljuskovitog karaktera vremena moguća su lokalna grmljavinska nevremena s velikom količinom kiše u kratkom vremenu. Građanima se savjetuje redovito praćenje kratkoročnih prognoza i upozorenja. Index