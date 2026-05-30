Šokirani smo!

Danas (11:00)

Dugoročna prognoza za ljeto: Očekuju nas iznadprosječne vrućine i manjak kiše

Državni hidrometeorološki zavod izdao je sezonsku prognozu za ljeto 2026. godine, najavljujući još jedno iznadprosječno toplo i sušno ljeto u cijeloj Hrvatskoj. Posebno veliko pozitivno odstupanje temperatura očekuje se u srpnju, i to na istoku zemlje te na južnom Jadranu, kada raste i vjerojatnost za toplinske valove. Ukupna količina oborina bit će uglavnom manja od višegodišnjeg prosjekva, napominje DHMZ, no zbog pljuskovitog karaktera vremena moguća su lokalna grmljavinska nevremena s velikom količinom kiše u kratkom vremenu. Građanima se savjetuje redovito praćenje kratkoročnih prognoza i upozorenja. Index


14.03. (23:00)

Pripremite klima-uređaje i živce

Super El Niño: Pacifik se ubrzano zagrijava, očekuju se iznadprosječne ljetne vrućine

Nakon slabljenja La Niñe i neuobičajeno snažnih zapadnih vjetrova iznad Pacifika, u dubini oceana formirao se topli Kelvinov val koji potiskuje hladnu vodu i podiže topliju prema površini. Prognoze NOAA-e i modela NMME upućuju na brzi razvoj El Niña do ljeta, s vrhuncem tijekom zime. Takav fenomen mogao bi donijeti izraženije vremenske ekstreme – od poplava i suša do promjena u putanjama oluja. Za ljeto se već prognoziraju iznadprosječne temperature u dijelovima SAD-a, Kanade i Europe, procjenjuje Severe Weather Europe. Nacional

04.09.2025. (10:00)

A mislili smo da nam se sunce smilovalo

DHMZ o ljetu 2025: Toplije od prosjeka, s regionalnim razlikama u oborinama

Prema analizi DHMZ-a, ljeto 2025. bilo je toplije od prosjeka diljem Hrvatske, obilježeno s tri velika toplinska vala. Najtoplije je bilo na Bilogori, koja je zabilježila rekordno odstupanje temperature. Istodobno, oborine su pokazale velike regionalne razlike. Dok su se neki dijelovi unutrašnjosti, poput Daruvara, borili s ekstremnom sušom, u Pločama je zabilježena više nego dvostruka količina kiše. Ova sezona bila je tipična po naglim promjenama i ekstremnim vremenskim pojavama. tportal

17.08.2025. (13:00)

Nisu ni ljeta što su bila

Ljeto je postalo samo marketinški trik namijenjen prodaji japanki, Aperol Spritza i jeftine, dvotjedne iluzije bijega od okova kapitalističkog realizma

Ljeto možda jest sezona varki, ali nema smisla da se zavaravamo: ljeto je nepodnošljivo, vruće, ljepljivo. To nas uglavnom ne sprječava da se zabavimo, opustimo i odmorimo, ali jesmo li sve spremni činiti uz neki drugačiji soundtrack? Zamišljam paralelu tom saharinskom koktelu, toj imaginarnoj semantičkoj prevari temeljenoj na lažnoj bezbrižnosti, nekakvo drugo toplo ljeto. Ljeto bez uzbuđenja, više na ležaljci iza škura nego na terasi po zvizdanu. Na periferiji praznog grada. Obavijeni jutarnjom šumskom zrikom. Ispred televizora s popodnevnim programom u pozadini ili u polupraznom kinu na predstavi koje se nakon nekoliko godina više nitko neće sjećati. Na nekim drugim obalama… Na Kulturpunktu promišljaju kako je forma nadjačala samu srž sadržaja, uz pokoju glazbenu preporuku.

14.08.2025. (12:00)

Atlantski povjetarac zamijenio afrički udar topline

Ljeto 2025. bez toplinskih valova, s više nestabilnosti i vjetra

Ljeto 2025. u Hrvatskoj odstupa od uobičajenog obrasca – srpanj je prošao bez toplinskih valova, uz česte frontalne prodore, pljuskove i olujni vjetar. DHMZ navodi da se učestalost i smjer vjetra zasad ne mogu precizno potvrditi, no dugoročne projekcije predviđaju pojačanje ljetnog i jesenskog vjetra na Jadranu. Uz slabiji utjecaj afričkog grebena, prevladao je dotok svježijeg zraka iz Atlantskog područja, što je donijelo nestabilnije uvjete. Ovakvi obrasci mogli bi biti sezonska oscilacija, ali i signal klimatskih promjena. tportal

09.07.2025. (21:00)

Nebo se smiruje, ali kišobran još ne spremajte

Do kraja ljeta toplije od prosjeka, ali i dalje s iznenađenjima

Nakon snažnih oluja na Jadranu i kontinentu, vremenske prilike se postupno smiruju. Upozorenja se povlače, ali bura i lokalne nestabilnosti ostaju mogući. Ravnatelj DHMZ-a Güttler najavljuje porast temperatura i djelomično stabilnije vrijeme, dok klimatolozi ističu da će ostatak ljeta biti topliji od prosjeka, ali s mogućim kratkotrajnim nevremenima sredinom srpnja. tportal

21.05.2025. (13:00)

Prognoza s upozorenjem: Ne zaboravite kremu za sunčanje, kišobran i živce

Ljeto 2025.: toplinski valovi, suša i pokoji kaos s Atlantika

  • Svibanj – Proljetni tulum niskog tlaka: Posljednji tjedan svibnja donosi ozbiljnu destabilizaciju vremena. Velika zona niskog tlaka ruši se nad Europu, uzrokujući zahladnjenje, česte oborine i mogućnost jakih nevremena, pogotovo u srednjoj i sjevernoj Europi. Jug ostaje nešto suši zbog utjecaja visokog tlaka. Ukratko – kaotičan kraj proljeća.
  • Lipanj – Zatišje sjevera i sunce juga: Visoki tlak nad sjevernim Atlantikom širi se prema zapadu i jugu Europe, dok niži tlak drži sjeveroistok. To znači stabilnije i toplije uvjete na zapadu i jugu, dok središnja i sjeveroistočna Europa mogu imati svježije i nešto nestabilnije vrijeme. Oborina je manje nego inače – suhi lipanj za većinu.
  • Srpanj – Udarno suho i vruće: Ljeto se razmahuje – visoki tlak dominira nad središnjom i zapadnom Europom, potiskujući oborine i donoseći iznadprosječne temperature. Srpanj će biti topao, suh i pogodan za ljubitelje toplinskih valova. Kišobran ide na godišnji.
  • Kolovoz – Sunce za sredinu, kiša za sjever: Sustav niskog tlaka nad sjeverozapadom Europe šalje poremećaje prema sredini kontinenta. Iako će biti vrlo toplo, osobito u srednjoj i sjevernoj Europi, očekuju se česti vremenski lomovi – kratki pljuskovi i grmljavinska nevremena. Jug i jugoistok ostaju suši i stabilniji.
  • Rujan – Ljetni bonus u većini krajeva – Nastavlja se dominacija visokog tlaka na sjeveru i sredini Europe, što znači toplo i suho vrijeme. Jug ponovno dobiva nešto više oborina, no ostatak kontinenta uživa u produženom ljetu. Jesen kasni – barem meteorološki.

Večernji

09.05.2025. (09:00)

La Niña se igra skrivača, a ljeto uzima stvari u svoje ruke

Bez La Niñe, ali s toplim oceanom: sve upućuje na vruće i aktivno ljeto

Iako su znanstvenici nakon snažnog El Niña 2024. očekivali dolazak La Niñe, hladni oceanski uzorak nije se u potpunosti razvio — barem zasad. Pasati su zakazali, hladna voda nije izbila na površinu, pa ostajemo u tzv. ENSO-neutralnim uvjetima. To otežava vremenske prognoze, ali jedno je sigurno: Atlantik je topao, El Niño ne ometa razvoj uragana, i pred nama je vrlo vruće i vjerojatno burno ljeto, uz povećan rizik od snažnih oluja. Dugoročne klimatske promjene dodatno mute sliku i čine pravila sve manje predvidivima. N1

25.03.2025. (16:00)

Sunce na maksimumu, oborine na minimalcu

Čeka nas iznadprosječno toplo ljeto s mogućim toplinskim valovima

  • temperature: iznadprosječno toplo vrijeme tijekom cijelog ljeta, s najvišim temperaturama u srpnju i kolovozu, uz visoku vjerojatnost toplinskih valova
  • oborine: vlažniji početak ljeta (lipanj) s većom količinom oborina, nakon čega slijedi sušniji period u srpnju i kolovozu, s manje oborina od prosjeka
  • opći uvjeti: stabilni i suhi vremenski uvjeti u kasnijem dijelu ljeta, što može rezultirati povećanim rizikom od suše, posebice u unutrašnjosti, dok bi obala mogla doživjeti tipično vruće i suho ljeto uz povremene lokalne pljuskove.

Index

21.03.2025. (11:00)

Tko preživi, pričat će unucima o hladu

Ljeto 2025.: Vrućine, suše i toplinski valovi na Balkanu

Prvi dugoročni modeli prognoziraju izuzetno vruće i sušno ljeto 2025. na Balkanu i Mediteranu. ECMWF i CANSIPS predviđaju temperature iznad prosjeka, malo oborina i dugotrajne toplinske valove, osobito u srpnju. Rizik od suša i šumskih požara bit će visok, a moguća je i nestašica vode. Kolovoz bi mogao donijeti blago zahlađenje, ali će vrućine i dalje dominirati. Iako se prognoze mogu mijenjati, zasad izgleda da će klima raditi prekovremeno – na maksimumu. tportal

17.08.2024. (10:00)

Zimsko ljetovanje

Zbog toplinskih valova, turisti neće na Mediteran: ‘Ne da mi se biti pod klimom’

Istraživanja Europske unije pokazala su da hladnija podneblja postaju sve popularnije destinacije za odmor u Europi, pogotovo među turistima iz germanskih zemalja kojima su temperature na jugu postale jedva podnošljive i vrlo nezgodne. Za europske zemlje koje su blagoslovljenje ledom, snijegom i niskim temperaturama ovo je izvanredna vijest jer polako postaju destinacije kojima se pribjegava i u ljetnim mjesecima, a ne samo zimi. Skandinavske zemlje već su započele s turističkim oglašavanjem usmjerenim na ono čega imaju najviše – ledenjaka i snijega, a ove bi se zemlje u budućnosti mogle dobro okoristiti klimatskim promjenama koje su promijenile želje posjetitelja koji su nekada ljeti hitali na Sredozemlje. tportal