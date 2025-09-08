Nuspojave bockanja
Što se događa s kožom kada se tetovirate
Tetovaže su postale mainstream, a tattoo studiji u Hrvatskoj cvjetaju. Nekoć rezervirane za mornare i buntovnike, danas ih nose i ministri. U nekima od zagrebačkih salona kažu da se tetoviraju svi slojevi društva, s naglaskom na IT-evce i žene (čak 80% klijenata u nekim od salona). Motivi variraju – od skrivenih ožiljaka do emotivnih uspomena na preminule. Muškarci žele uzorke nogometaša, žene preferiraju diskretne linije. Najčešći motivi danas su minimalističke tetovaže, inspiracije iz pop kulture, vikinški simboli te geometrijski uzorci, dok su nekada popularni kineski i japanski znakovi gotovo nestali. Cijene ovise o veličini i mjestu tetovaže – jednostavni motivi kreću od 60-80 eura, dok složeni dizajni mogu doseći tisuće eura, pogotovo na većim površinama poput leđa ili rebara. Index… fotka s dopuštenjem od Kunsthaus
Budući da je riječ o umjetnosti koja nije bezbolna, ‘tatto artistica’ Eva Senko za HRT ističe da su ruke najmanje bolne te za prvi put preporuča izbjegavanje određenih mjesta na tijelu. To su mjesta gdje je kost blizu – rebra, leđa te lice i vrat gdje je koža tanja. U svijetu tetovaža postoji preko sto stilova, neki od najpoznatijih su tradicionalni, geometrijski, realistički, ali u posljednje vrijeme sve je popularniji i ‘fine line stil’. Sve je popularnija i crvena boja, no i s njom valja oprezno, kaže. To je jedina boja koja se teško, ako ne i ikako, može kasnije ukloniti laserom.
Razlog tomu je vrlo osjetljivo područje na tijelu koje je samim time i vrlo bolno tijekom tetoviranja, ali konačna odluka ostaje na pojedincu koji se želi tetovirati: (Index)
Stvaranje pigmenata za “pametnu tetovažu” koji se mogu ubrizgati pod kožu za praćenje određenih biomarkera u ljudskom tijelu zahtijeva suradnju između znanstvenika, inženjera i dizajnera, kaže za CNN dr. Ali Yetisen, istraživač na Odjelu za kemijsko inženjerstvo na Imperial Collegeu London. Njegov koncept zamjenjuje konvencionalnu tintu za tetoviranje “funkcionalnim materijalima”, stvarajući “tetovaže koje mijenjaju boju kao odgovor na vanjske podražaje”, kao što je promjena razine šećera u krvi za osobe s dijabetesom, praćenje rada bubrega i jetre ili upozorenje sportašima oko dehidracije. N1
Čak 60 posto boja od ove bi godine moralo nestati s novih tetovaža jer je početkom godine na snagu stupila europska zabrana pigmenata plave (15:3) i zelene (7) boje. U brizi za zdravlje svojih građana Europska unija još je lani iz salona za tetoviranje, a i kozmetičkih proizvoda, prognala sumnjive žute, crvene i narančaste pigmente. Priča o zabranama počela je još 2016. godine na inicijativu tadašnjega njemačkog ministra za zaštitu potrošača i trenutačnoga visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta. Zbog te inicijative EU je početkom prošle godine zabranio 4000 kemikalija kao što su neke azo boje i izopropanol alkohol, koji je čest sastojak boja za tetoviranje. Komplikacije su rijetke, a obično podrazumijevaju alergijske ili bakterijske reakcije, što je bilo dovoljno da uvedu nove propise. Lider
Ukrašavanje tijela tintom već je stoljećima poznat trend. Ono ne potječe samo s jednog određenog područja, već je tetoviranje u povijesti bilo poznato u mnogim civilizacijama. U svijetu gdje nam prijete klimatske promjene, gdje mnoge industrije pokušavaju ozeleniti svoje poslovanje, postavlja se pitanje može li i tattoo industrija biti ili postati održivija? Budući da je tattoo industrija daleko napredovala unutar zadnjeg desetljeća, sada možemo koristiti puno potrošnih materijala koji su napravljeni od biorazgradive plastike. Tako sada možemo birati folije, vrećice za motanje opreme i sav ostali zaštitni materijal od razgradivog materijala dok se prije sve radilo s običnim plastičnim vrećicama. No, i dalje je najveći problem u industriji tetoviranja plastika. Green