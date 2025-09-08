Čak 60 posto boja od ove bi godine moralo nestati s novih tetovaža jer je početkom godine na snagu stupila europska zabrana pigmenata plave (15:3) i zelene (7) boje. U brizi za zdravlje svojih građana Europska unija još je lani iz salona za tetoviranje, a i kozmetičkih proizvoda, prognala sumnjive žute, crvene i narančaste pigmente. Priča o zabranama počela je još 2016. godine na inicijativu tadašnjega njemačkog ministra za zaštitu potrošača i trenutačnoga visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta. Zbog te inicijative EU je početkom prošle godine zabranio 4000 kemikalija kao što su neke azo boje i izopropanol alkohol, koji je čest sastojak boja za tetoviranje. Komplikacije su rijetke, a obično podrazumijevaju alergijske ili bakterijske reakcije, što je bilo dovoljno da uvedu nove propise. Lider