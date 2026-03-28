Ukrašavanje s razlogom
Znamen na koži: Kako je drevno ‘sicanje’ postalo aktualna tema zahvaljujući Lelek
Grupa Lelek ove godine na Euroviziju donosi sicanje – tradicionalni običaj tetoviranja Hrvatica katolkinja iz BiH, nastao kao zaštita od osmanske asimilacije. Ovaj svjetski fenomen, star stoljećima, proživljava renesansu među mladima, što potvrđuju rasprodane izložbe i nova izdanja knjige “Znamen na koži”. Središnji motiv od 317 zabilježenih je križ, a nekadašnja bolna procedura čađom i majčinim mlijekom danas je postala simbol identiteta i povezanosti. Čak 40% ispitanika spremno je nositi ove drevne simbole, čime tradicija s bakinih ruku službeno osvaja globalnu pop-kulturnu scenu. HRT