Znamen na koži: Kako je drevno 'sicanje' postalo aktualna tema zahvaljujući Lelek
Danas (07:00)

Ukrašavanje s razlogom

Znamen na koži: Kako je drevno ‘sicanje’ postalo aktualna tema zahvaljujući Lelek

Grupa Lelek ove godine na Euroviziju donosi sicanje – tradicionalni običaj tetoviranja Hrvatica katolkinja iz BiH, nastao kao zaštita od osmanske asimilacije. Ovaj svjetski fenomen, star stoljećima, proživljava renesansu među mladima, što potvrđuju rasprodane izložbe i nova izdanja knjige “Znamen na koži”. Središnji motiv od 317 zabilježenih je križ, a nekadašnja bolna procedura čađom i majčinim mlijekom danas je postala simbol identiteta i povezanosti. Čak 40% ispitanika spremno je nositi ove drevne simbole, čime tradicija s bakinih ruku službeno osvaja globalnu pop-kulturnu scenu. HRT


21.03. (19:00)

Netko je ipak prvo pitao svoju baku

Stajčić: Turcima pjesma naših predstavnica za Eurosong nije sporna, prije da se ‘kuha’ priča o njima

Ovih dana su se pojavile vijesti da su Turcima smeta pjesma ‘Andromeda’ grupe Lelek koja će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. No nakon malo istraživanja medijske situacije u toj zemlji dolazi se do drukčijih zaključaka. Unatoč medijskom “kuhanju” kontroverzi, u turskim medijima ističu da je riječ o kulturnoj baštini, a ne izravnoj političkoj provokaciji, dok se domaća kritika više fokusira na niske šanse na kladionicama. O njima se ne priča kao o Baby Lasagni, pa čak ni kao o Marku Bošnjaku. Zoran Stajčić za Ravno do dna

02.03. (20:00)

Tradicija, a moderno

Tradicija koja je stoljećima bila živi dio lokalnih zajednica sve se više percipira kao politički marker

Članice grupe Lelek su se u promociji “Andromede” pojavile s tetovažama napravljenim u tom stilu, izazvavši oštre reakcije konzervativnijih komentatora koji su tvrdili da se svetinja i povijesna patnja banaliziraju u estradnom kontekstu i da nije primjereno tradiciju predstavljati u takvom ruhu.

Takvi su komentari zanimljivi iz dvije perspektive. Prva se tiče konzerviranja tradicije, koje traži održavanje njenih elemenata u izvornom obliku, zaboravljajući da je tradicija stoljećima bila živa, prenošena usmenom predajom i prilagođavana generacijama. Tradicijska se kultura tek zapisivanjem počela pretvarati u “sveto pismo”, uz pravila kada se i kako smije koristiti, što je u potpunoj suprotnosti s onim što ona jest. Dio javnosti osjeća da one koriste simbole, običaje i folklorne motive kao instrument reafirmacije identitetske ideologije, smještajući ih u kontekst koji često nema veze s izvornim značenjem ili svakodnevnim životom običnih ljudi.

Lelek radi ono što su posljednjih godina činili brojni europski izvođači: uzima tradicijske elemente te ih spaja s pop glazbom. Mnogi su takvi izvođači stekli veliku popularnost posljednjih godina… Kažu na Novostima.

25.02. (00:00)

Vuci, vile i hajduci - svatko pjeva o svojoj bitci

Glazba između fantasyja i ideologije: Lelek, Dabro i politički tonovi domaće scene

Pobjeda grupe Lelek na Dori tumači se prije kao rezultat fantasy estetike i tržišne privlačnosti nego domaće retradicionalizacije, smatraju Aleksej Gotthardi Pavlovsky i Zoran Stajčić u razgovoru za tportal. Njihovu pjesmu vide kao „fantasy etno“, uklopljenu u globalni trend mitološke ikonografije. S druge strane, nastupi i izjave političara poput Josipa Dabre te fenomena Thompson pokazuju čvrstu vezu glazbe i ideologije. Dok jedni u umjetnosti vide univerzalne estetske vrijednosti, drugi upozoravaju na političku instrumentalizaciju glazbe, pri čemu tržište u konačnici nagrađuje ili kažnjava poruke, navodeći primjere Boba Dylana i Joan Baez u SAD-u 60-ih, odnosno Thompsona kod nas, koji je na sasvim drugom polu aktivističkog, tj. političkog spektra.

16.02. (14:44)

Youtuberica o Lelek: Pjesma ima pobjedničku kvalitetu, uz njihov nastup definitivno nitko neće ići na wc

16.02. (14:00)

S tetovažama u Beč

“Andromeda” je inspirirana starim običajem sicanja – tetoviranja katoličkih žena u Bosni i dijelovima Hrvatske tijekom osmanske vlasti

Inspiraciju za pobjedničku skladbu, koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Beču, djevojke su pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Pjesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine, odnosno primarno iz tog dijela za vrijeme Osmanskog carstva, koje su se morale tetovirati i stavljati znakove na sebe kako bi se zaštitile od ropstva i od braka i da ih se ne bi kralo, ubijalo. To je zapravo bilo i više nego sama tetovaža, to je bio cijeli obred koji su bake prenosile svojoj djeci i unucima, objasnila je jedna od članica, Korina, za IN magazin. Lelek je pokrenuo Tomislav Roso, nekima poznat i kao natjecatelj Big Brothera. Lelek je hrvatski etno-pop sastav osnovan u rujnu 2024. godine, a čine ga Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Ime Lelek odabrale su jer je jednostavno, pamtljivo i prepoznatljivo, a sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju. Kombiniraju elemente hrvatske tradicije s modernim pop zvukom, s ciljem očuvanja slavenskog kulturnog identiteta. HRT, Index

16.02. (00:03)

Kao iz druge galaksije

Odlučeno je. Hrvatsku na Eurosongu predstavlja – Lelek

U odabiru je 16 pjesama. Pokraj domaćeg žirija, u ocjenjivaju pjesama za hrvatskog predstavnika sudjelovao je žiri iz Luksemburga, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, San Marina. Najveći broj bodova žirija dobio je Lelek – ukupno 77. Index… pročitajte komentare na Forumu… Cold Snap je dobio 78 bodova od publike (ukupno 108). Leleku je bio potreban 31 bod od publike da ih prestignu… dobili su ih –  96 (ukupno 173)!