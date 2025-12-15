Kad poluvrijeme traje kao reklame, a parking košta kao polovni auto
Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u: nogomet između spektakla i profita
Svjetsko prvenstvo 2026., osobito dio u SAD-u, najavljuje radikalni iskorak prema američkom modelu sporta: više spektakla, više reklama i više profita, uz sve manji fokus na samu igru. Kontroverze su krenule već od ždrijeba i Infantinovih poteza, a nastavljaju se najavama reklamnih pauza, showa u finalu i igranja na luksuznim NFL stadionima bez ozbiljnog javnog prijevoza. Hrvatsku čeka ogled s Engleskom u golemom AT&T stadionu u Dallasu, uz astronomske cijene ulaznica i logističke izazove za navijače. tportal