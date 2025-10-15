Čekaju nas besane noći
Svjetsko prvenstvo 2026.: 48 reprezentacija, 39 dana nogometnog ludila – objavljen raspored
Svjetsko prvenstvo 2026. igra se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku s rekordnih 48 reprezentacija. Skupine su 12×4, a u nokaut fazu prolaze dva prvoplasirana i osam najboljih trećeplasiranih. Hrvatska, vjerojatno među sudionicima, može gledati utakmice i u noćnim terminima po srednjoeuropskom vremenu (pon. 0–3 h). Ždrijeb je 5. prosinca u Washingtonu, a utakmice se igraju u 16 gradova. Finale je 19. srpnja u New Jerseyju. Ulaznice, smještaj i letovi značajno variraju po cijenama i destinacijama. Index