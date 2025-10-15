Čekaju nas besane noći

Mundijal u Katru je bio specifičan i po tome što je bio prvi koji se igrao tijekom zime, a osim klimatskih posebnosti, nikad se više nije pisalo o utjecaju politike na jedan SP. Ovo je bilo posljednje svjetsko prvenstvo na kojem su igrale 32 reprezentacije, na idućem 2026. godine igrat će čak 48 reprezentacija. Od dodatnih 16 reprezentacija na svjetskom prvenstvu tri mjesta će dobiti azijske reprezentacije, četiri afričke, dva sjevernoameričke, dva južnoameričke, tri europske i jedno pacifička. Zadnji sudionik dobit će se međukontinentalnim razigravanjem. Europske kvalifikacije počet će u ožujku 2025. godine i trajat će godinu dana. Na novom Mundijalu najvjerojatnije ćemo gledati 16 skupina s po tri ekipe. U nokaut-fazu će ići ponovno dvije reprezentacije, ali će se ovaj put odigrati dodatno kolo nokaut-faze, šesnaestina finala, u kojem će ostati najbolje 32 reprezentacije na turniru. Umjesto dosadašnje 64 utakmice, igrat će se njih 80. Index