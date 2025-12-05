Hvala, Shaq!

Svjetsko prvenstvo 2026: Hrvatska u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom - Monitor.hr
Svjetsko prvenstvo 2026: Hrvatska u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom

Određeni su i datumi, dok će satnice biti poznate u subotu. Također, za svaku utakmicu postoje dva moguća grada održavanja, a točno mjesto bit će također poznato u subotu. (Index)

  • 17. lipnja 2026.: Hrvatska – Engleska (Toronto/Arlington)
  • 23. lipnja 2026.: Hrvatska – Panama (Foxborough/Toronto)
  • 27. lipnja 2026.: Hrvatska – Gana (East Rutherford/Philadelphia)

SP 2026: Tri zemlje, 48 reprezentacija i vruće utakmice (nama i noćne)

Svjetsko prvenstvo 2026. prvi će put igrati u tri zemlje: SAD-u, Meksiku i Kanadi, u 16 gradova. Turnir se širi na 48 reprezentacija, s dnevno četiri utakmice. Otvaranje je 11. lipnja u Mexico Cityju, finale 19. srpnja u New Yorku. Za potrebe turnira neće se morati izgraditi nijedan novi stadion. SAD ima najmodernije stadione na svijetu kojima su primarna namjena utakmice NFL-a, a većina stadiona nova je ili nedavno temeljito obnovljena. Najmanji je u Torontu s 30 tisuća gledatelja, a najveći u New Yorku s 82.500. Ulaznice su znatno skuplje nego u Kataru, s najjeftinjima od 100 dolara, dok finale može koštati i preko 6000 dolara. Hrvatska reprezentacija mora pažljivo birati kampove i putovanja. Termini utakmica trebali bi biti u 18:00, 21:00, ponoć i 3:00 po našem vremenu. Večernji

Hrvatska će u ovim dresovima navodno igrati na Svjetskom prvenstvu


Nova garnitura hrvatskog nogometnog dresa za Svjetsko prvenstvo 2026. trebala bi unijeti značajne promjene u odnosu na protekle dizajne, podsjećajući na kultni prvi dres iz utakmice sa SAD-om 1990. godine. U dizajn bi se navodno mogli uključiti i glagoljični znakovi, iako još nije poznato gdje. Drugi dres trebao bi ostati plav s manjim kvadratićima. Očekuje se da će ovo biti posljednji dres pod Nikeovom markom, budući da HNS-u na kraju prvenstva istječe ugovor s dosadašnjim sponzorom, a nagađa se da će sljedeći tehnički partner biti Adidas. Index

Svjetsko prvenstvo 2026.: 48 reprezentacija, 39 dana nogometnog ludila – objavljen raspored

Svjetsko prvenstvo 2026. igra se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku s rekordnih 48 reprezentacija. Skupine su 12×4, a u nokaut fazu prolaze dva prvoplasirana i osam najboljih trećeplasiranih. Hrvatska, vjerojatno među sudionicima, može gledati utakmice i u noćnim terminima po srednjoeuropskom vremenu (pon. 0–3 h). Ždrijeb je 5. prosinca u Washingtonu, a utakmice se igraju u 16 gradova. Finale je 19. srpnja u New Jerseyju. Ulaznice, smještaj i letovi značajno variraju po cijenama i destinacijama. Index

Ovo je bilo zadnje “normalno” svjetsko prvenstvo. Evo što se sve mijenja za iduće 2026. godine

Ovo je bilo zadnje "normalno" svjetsko prvenstvo. Evo što se sve mijenja

Mundijal u Katru je bio specifičan i po tome što je bio prvi koji se igrao tijekom zime, a osim klimatskih posebnosti, nikad se više nije pisalo o utjecaju politike na jedan SP. Ovo je bilo posljednje svjetsko prvenstvo na kojem su igrale 32 reprezentacije, na idućem 2026. godine igrat će čak 48 reprezentacija. Od dodatnih 16 reprezentacija na svjetskom prvenstvu tri mjesta će dobiti azijske reprezentacije, četiri afričke, dva sjevernoameričke, dva južnoameričke, tri europske i jedno pacifička. Zadnji sudionik dobit će se međukontinentalnim razigravanjem. Europske kvalifikacije počet će u ožujku 2025. godine i trajat će godinu dana. Na novom Mundijalu najvjerojatnije ćemo gledati 16 skupina s po tri ekipe. U nokaut-fazu će ići ponovno dvije reprezentacije, ali će se ovaj put odigrati dodatno kolo nokaut-faze, šesnaestina finala, u kojem će ostati najbolje 32 reprezentacije na turniru. Umjesto dosadašnje 64 utakmice, igrat će se njih 80. Index