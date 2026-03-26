Ljekovito blato s okusom sporova

Sutinske toplice, nekada poznato kupalište i lječilište u Hrvatskom zagorju koje se spominju još od 13. stoljeća, propadaju već godinama zbog neisplativosti poslovanja, ulaska u EU koji je zahtijevao velika ulaganja te dugotrajnih imovinsko-pravnih sporova koji su odbijali investitore. Bazeni su zatvoreni 2013., a objekti su danas devastirani. Sporovi su u međuvremenu riješeni, a vlasnik prodaje zemljište za oko dva milijuna eura. Postoji i projekt novih toplica. Lokalna vlast i županija podržavaju obnovu, no dio lokalnih dužnosnika skeptičan je zbog visoke cijene i dugogodišnjeg zastoja. HRT donosi tv prilog.