Pola plaće za stan, pola za nostalgiju

Medicinske sestre i tehničari odlaze nam, nakon sve češćeg pregaranja u toj struci, s radnih mjesta brže nego što se uopće stiže naprimati novih. U bolnicama ih nedostaje ukupno oko četiri tisuće, u kompletnom sustavu do osam tisuća. Nije razlog samo pandemijska presija, a ni malena plaća ili prekovremeni rad s naknadom koja kronično kasni. Njihov položaj generalno se izražava i statusom u odnosu na liječnički kadar, medicinsku elitu. One nemaju izlaza kao što ga imaju liječnici. Na međunarodnom tržištu njihov rad ne vrijedi koliko njihov. Ne samo da nije ni upola toliko plaćen, nego im se uopće ne priznaje stručna sprema, a u svojoj zemlji nemaju još jedno pribježište kojim raspolažu liječnice i liječnici – rad u privatnom sektoru. A upravo je sestrinski kadar taj koji održava bolnice, bdije uz pacijente, podgrijava nadanja da nije sve izgubljeno. Lupiga…