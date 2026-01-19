Sve više medicinskih sestara vraća se iz inozemstva u Hrvatsku, troškovi života uglavnom presudni - Monitor.hr
Danas (12:00)

Pola plaće za stan, pola za nostalgiju

Sve više medicinskih sestara vraća se iz inozemstva u Hrvatsku, troškovi života uglavnom presudni

Predlani se, tako, vratilo više od stotinu medicinskih sestara, uvjerljivo najviše ikad, otkriva predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara za RTL Danas. Doduše, za razliku od liječnika, kod medicinskih sestara i dalje je više onih koji odlaze. U komori upozoravaju na najveći problem – oko 30 posto medicinskih sestara u Hrvatskoj ima plaću do 1380 eura neto. U Ministarstvu zdravstva pak napominju kako medicinska sestra na rukovodećoj poziciji danas prima oko 2000 eura. Jedan od medicinskih tehničara je za isti medij rekao kako se iz Irske vratio kad je shvatio da mu pola plaće odlazi na stanarinu. Danica


Slične vijesti

16.12.2021. (10:00)

Vozači i medicinske sestre iz saniteta planiraju tužbu protiv Hrvatske

Vozači i medicinske sestre iz saniteta planiraju ustavnu tužbu protiv Ministarstva zdravstva, tvrde da krše ustav i da su vozači u sanitetu diskriminirani. Dio ljudi u sanitetu 2011. maknut je s koeficijenta i oštećen za primanja u iznosu od 1000 do 1500 kuna mjesečno. Naš obujam posla je svakodnevno sve veći i veći, mi na godišnjom bazi primjerice u KZŽ napravimo tisuću prijevoza više, a uslijed korone se sve odrađivalo bez pitanja – poručuju. Index

02.12.2021. (15:00)

Problem o kojem se premalo govori

Klasni rascjep između medicinskih sestara i liječnika

Medicinske sestre i tehničari odlaze nam, nakon sve češćeg pregaranja u toj struci, s radnih mjesta brže nego što se uopće stiže naprimati novih. U bolnicama ih nedostaje ukupno oko četiri tisuće, u kompletnom sustavu do osam tisuća. Nije razlog samo pandemijska presija, a ni malena plaća ili prekovremeni rad s naknadom koja kronično kasni. Njihov položaj generalno se izražava i statusom u odnosu na liječnički kadar, medicinsku elitu. One nemaju izlaza kao što ga imaju liječnici. Na međunarodnom tržištu njihov rad ne vrijedi koliko njihov. Ne samo da nije ni upola toliko plaćen, nego im se uopće ne priznaje stručna sprema, a u svojoj zemlji nemaju još jedno pribježište kojim raspolažu liječnice i liječnici – rad u privatnom sektoru. A upravo je sestrinski kadar taj koji održava bolnice, bdije uz pacijente, podgrijava nadanja da nije sve izgubljeno. Lupiga

27.11.2020. (18:30)

Časno zanimanje, nečastan tretman

Medicinske sestre – nevidljive, diskriminirane i potplaćene

Medicinske sestre odlaze zbog iscrpljivanja u bolnicama, gdje se osjećaju nevidljive. Ne isplaćuju se prekovremeni sati, ne poštuju se propisi, kolektivni ugovori, opterećene su administracijom. Naziva ih se heroinama i herojima pandemije, no od riječi i laski se ne živi: njihova osnovna plaća nešto je manja od 5000 kuna. Vox Feminae

02.10.2020. (13:30)

Nezdrav sustav

Otvoreno o zdravstvu: Sestre nisu nezadovoljne samo plaćom, nego i uvjetima rada

U Otvorenom se govorilo i o tragediji u čakovečkoj bolnici te problemima zdravstvenog sustava. Istaknuta su mala primanja medicinskih sestara te loši uvjeti rada, kao i činjenica da samo u bolnici u Čakovcu nedostaje 60 sestara. Pročelnik Zavoda za endokrinologiju KB Sestre milosrdnice Milan Vrkljan kao jedan od najvećih problema navodi to što medicinske sestre uz svoj posao obavljaju i poslove drugih kao naprimjer posao spremačica i servirki hrane. HRT

06.02.2020. (09:00)

“Najliječnica” i “najsestra” u Hrvatskoj 2019. – pedijatrica iz Metkovića Ksenija Kaleb te medicinska sestra iz Zagreba Verica Farkaš

11.09.2019. (17:30)

Braco i seka

Po broju liječnika Hrvatska oko prosjeka EU, po broju sestara na dnu

U Hrvatskoj je 323,7 liječnika na 100 tisuća stanovnika i s tom je brojkom na 17. mjestu među 28 zemalja EU-a. Najviše liječnika je Grčkoj, 659 na 100 tisuća stanovnika, a najmanje u Poljskoj – 233. Po broju viših medicinskih sestara Hrvatska je druga najlošija u EU sa 144 sestre na 100 tisuća stanovnika; lošija je jedino Rumunjska sa 66. Najbolji je Luxemburg sa 1.172. Index

12.05.2019. (11:30)

Sindikat: Nedostaje 12.000 medicinskih sestara, njih još 2.000 predalo zahtjev za odlazak u inozemstvo

05.05.2019. (09:00)

Hrvatska ima 38.000 medicinskih sestara i medicinskih tehničara, ali svejedno nedostaje 12.000 medicinskih sestara

11.01.2017. (16:59)

Crkvena posla

Rektor Katoličkog sveučilišta: Abortus je grijeh; ali nije znanstveno pitanje

“Ja mislim da katolička vjera i nauk Katoličke crkve nisu suprotni znanosti. Ja ne znam kakva bi to trebala biti katolička infektologija i katolička mikrobiologija. Mi imamo programe koji su akreditirani preko AZVO-a, odobrene od Ministarstva”, odgovarao je na pitanja u intervjuu za N1 rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić o suradnji koju je HKS ugovorio s Klinikom za infektivne bolesti Fran Mihaljević, a ustvrdio je i da abortus “nije znanstveno pitanje, već svjetonazorsko” te da je “većina medicinskih sestara u Hrvatskoj statistički katoličke vjere” te imaju pravo na priziv savjesti.

12.05.2016. (23:21)

Na burzi je 2.100 medicinskih sestara, a u sustavu ih manjka – 12.000, zato što vlada na dopušta zapošljavanje