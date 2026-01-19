Pola plaće za stan, pola za nostalgiju
Sve više medicinskih sestara vraća se iz inozemstva u Hrvatsku, troškovi života uglavnom presudni
Predlani se, tako, vratilo više od stotinu medicinskih sestara, uvjerljivo najviše ikad, otkriva predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara za RTL Danas. Doduše, za razliku od liječnika, kod medicinskih sestara i dalje je više onih koji odlaze. U komori upozoravaju na najveći problem – oko 30 posto medicinskih sestara u Hrvatskoj ima plaću do 1380 eura neto. U Ministarstvu zdravstva pak napominju kako medicinska sestra na rukovodećoj poziciji danas prima oko 2000 eura. Jedan od medicinskih tehničara je za isti medij rekao kako se iz Irske vratio kad je shvatio da mu pola plaće odlazi na stanarinu. Danica