Kad statistika kaže “panika”, a zakon kaže “čekaj malo”
Švedska vodeća po broju prijavljenih silovanja – ali brojke nisu ono što mislite
Švedska ima najvišu stopu prijavljenih silovanja u Europi, no stručnjaci upozoravaju da brojke ne odražavaju nužno stvarno stanje. Razlog je šira zakonska definicija silovanja, detaljnije vođenje statistike (svaki čin se broji zasebno), kriminalizacija silovanja u braku te visoka stopa prijavljivanja. Promjene u zakonodavstvu 2005., 2013., 2015. i 2018. dodatno su proširile definiciju. Usporedba s drugim državama, koje često imaju užu definiciju i manju prijavljenost, stoga može biti zavaravajuća. Prema prilagođenim metodama, Švedska bi bila bliže europskom prosjeku. No, to ne sprječava mnoge da manipuliraju podacima i koriste je za politizaciju i prikazivanje Švedske kao države koja klizi u kaos, što ne odgovara stvarnoj slici. Faktograf