Švedska vodeća po broju prijavljenih silovanja – ali brojke nisu ono što mislite
Kad statistika kaže “panika”, a zakon kaže “čekaj malo”

Švedska vodeća po broju prijavljenih silovanja – ali brojke nisu ono što mislite

Švedska ima najvišu stopu prijavljenih silovanja u Europi, no stručnjaci upozoravaju da brojke ne odražavaju nužno stvarno stanje. Razlog je šira zakonska definicija silovanja, detaljnije vođenje statistike (svaki čin se broji zasebno), kriminalizacija silovanja u braku te visoka stopa prijavljivanja. Promjene u zakonodavstvu 2005., 2013., 2015. i 2018. dodatno su proširile definiciju. Usporedba s drugim državama, koje često imaju užu definiciju i manju prijavljenost, stoga može biti zavaravajuća. Prema prilagođenim metodama, Švedska bi bila bliže europskom prosjeku. No, to ne sprječava mnoge da manipuliraju podacima i koriste je za politizaciju i prikazivanje Švedske kao države koja klizi u kaos, što ne odgovara stvarnoj slici. Faktograf


Slične vijesti

08.07. (19:00)

Nema više uletavanja na skakaonicu preko reda

Zbog previše slučajeva seksualnog uznemiravanja u jednom Švicarskom gradiću strancima zabranili ulazak u bazen

Od prošlog petka ulaz u jedan švicarski bazen dopušten je gotovo isključivo Švicarcima te turistima koji imaju posebnu potvrdu. Strancima koji nemaju prebivalište u Švicarskoj zabranjen je ulaz do kraja kolovoza. “Ljudi su prestali dolaziti jer se nisu osjećali sigurno. Sad se vraćaju, a i zaposlenicima je lakše”. Odluka je donesena nakon više od 20 incidenata u kojima su sudjelovali uglavnom posjetitelji iz Francuske, budući da se grad nalazi desetak kilometara od francuske granice. Index

02.05.2024. (20:00)

Ili bilogdje drugdje

Uznemiravanje i nasilje u kulturi: kako ga spriječiti ili prijaviti

U jeku reakcija na slučaj Matanić, postavlja se pitanje koje su opcije otvorene kulturnim radnicama/ima kada žele prijaviti i spriječiti nasilje ili uznemiravanje. Kulturpunktova autorica podsjeća na slučaj Jana Fabrea, koji je prije desetak godina u Zagrebu režirao predstavu, a koji je ovdašnjim studenticama pružio neugodne situacije kada je tražio da ga se masira nakon probe. Naravno, ako odmah niste shvatili, on se samo šalio, to je bila tek provokacija, maleni psihološki izazov – majstorima poput Fabrea ili imaš drskosti doskočiti ili ne, a ako te drskosti nemaš onda nisi krojena od materijala koji je potreban da igraš na terenu više lige europske izvedbene umjetnosti. No, ispalo je da smisla za humor nemaju ni drugdje u Europi, a Fabre je na kraju 2022. godine uvjetno osuđen na 18 mjeseci zbog maltretiranja suradnica. Autorica opisuje i druga iskustva, neplaćene aranžmane, manipulacije i druga neugodna iskustva kojima bi, da je imala sadašnje iskustvo, stala na kraj u startu.

09.02.2024. (00:00)

Kako na webu, tako i na Zemlji

Seksualno uznemiravanje i u virtualnoj stvarnosti će se također kažnjavati

Washington Post nas je tako ovih dana podsjetio na prvi takav slučaj, star tri godine, kad su tri muške figure u Horizon Venuesu “napastovale” avatar izvjesne Nine Jane Patel koja je, požalila se kasnije, u tim trenucima osjetila i fizičku nelagodu mada se njeno tijelo nalazilo u realnom svijetu. Policija je u jednom drugom slučaju ozbiljno shvatila prijavu djevojčice mlađe od 16 godina čiji je lik grupno silovan zato što je “pretrpjela istu psihološku i emocionalnu traumu kao netko tko je silovana u stvarnom svijetu”. Washington Post citira aktiviste koji tvrde da se takvi incidenti trebaju tretirati kao ozbiljna, čak i kriminalna djela. A vlasti izgleda počinju obraćati pozornost. Bug

06.02.2021. (11:30)

Uvod u stravu i užas

Rektor Boras profesora prijavljenog za seksualno uznemiravanje – nagradio statusom emeritusa

Šezdesetak prijava za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje na zagrebačkom sveučilištu, dvojica profesora koje su suspendirali njihovi vlastiti fakulteti: sve ovo samo u posljednja tri tjedna. I ništa od toga nije bilo dovoljno da se rektor Damir Boras uznemiri. Naprotiv, nakon što je odbacio prijavu bivše studentice protiv izvjesnog profesora povijesti s Filozofskog fakulteta, rektor Boras profesora je uskoro na sjednici Senata sveučilišta izabrao za status emeritusa. Sada, za nagradu, ima titulu, ima dozvolu za nastavak rada sa studenticama i prima odgovarajuću naknadu. Kolegica koja ga je prijavila može mu, ukratko, pozavidjeti na akademskom uspjehu – nastavljaju Novosti priču o seksualnom uznemiravanje na Zagrebačkom sveučilištu.

23.01.2021. (14:30)

Bilo kuda, seksualno uznemiravanje svuda

Sanja Modrić: Ne trebamo se praviti da nismo znali. Seksualnog zlostavljanja ima posvuda, i zato je tako važan ovaj hrvatski Me Too

Sanja Modrić

A cijela istina sadržana je i u apelu profesorice na ADU u Zagrebu Dore Ruždjak Podolski koja poziva da ”ne budemo licemjeri” i pravimo se kako nismo imali pojma da problem postoji i u našem okruženju. Pa naravno da to svi znamo, samo je čir očito trebao puknuti da priča bubne na ovako potentan način. Neutvrđeni, a posve sigurno ogroman broj djevojaka i žena, koje na fakultetu, na radnom mjestu, u autoškoli, u sportskom klubu i bilo gdje, svaki dan zaskaču seksualni predatori samo je čekao da se ovo otvori. Piše Sanja Modrić za Telegram

04.11.2020. (12:30)

Običaji su kao dinosauri

‘Trump je simbol svijeta u kojem žene možeš nekažnjeno zlostavljati, baš zato bi mogao pobijediti’

Snježana Pavić u komentaru za Jutarnji navodi primjer Danske, u kojoj političari odstupaju zbog seksualnog uznemiravanja žena, primjerice zbog ruke na bedru, dok je istovremeno u SAD-u moguće da je Trump na pragu moguće nove izborne pobjede s 25 žena koje ga optužuju za razna djela (od šlatanja do silovanja). “Mnogi će mu dati glas ne usprkos optužbi za užasno ponašanje prema ženama, nego baš radi toga. Trump je simbol svijeta u kojem se tolerira zlostavljanje žena, i možda će baš zbog toga pobijediti.

16.01.2020. (20:30)

Rak metastazirao

Mlada Zagrepčanka na Instagramu pokrenula temu seksualnog uznemiravanja – u nekoliko dana stigli joj deseci opisa groznih iskustava

33-godišnja Nana Nadarević (kći Mustafe Nadarevića), početkom tjedna na svom je Instagramu objavila post o film u ‘Bombshell’ o seksualnom uznemiravanju, u međuvremenu su joj stigli na deseci opisa iskustava žena o seksualnom zlostavljanju. “Pipkanje, komentiranje koja ima kolike grudi, povlačenje da sjednemo na njega, neukusni komentari. Bilo mi je neugodno i nisam znala reagirati na to, zacrvenila bi se i spustila glavu. Iako tek sad shvaćam da bi on trebao spustit glavu” – jedno od iskustava. Telegram

16.01.2019. (18:00)

Jedna trećina UN-ova osoblja i ugovornih radnika doživjela je seksualno uznemiravanje. U zadnje dvije godine.

02.11.2018. (12:30)

Don't be evil

Presedan: Tisuće Googleovih radnika prosvjedom tražilo promjenu tretmana žena u tvrtki

Googleovi radnici u Dublinu, Londonu, Zurichu, Singapuru, Tokyju, Berlinu, New Yorku i Seattleu izašli su jučer iz svojih ureda i u prosvjedu bez presedana tražili promjenu tretmana žena u kompaniji (video). A radnici traže:
Okončanje nejednakosti u plaćama i prilikama žena i muškaraca
Javnu objavu izvještaja o seksualnom zlostavljanju u tvrtki
Jasnu, jedinstvenu i globalnu proceduru za sigurno i anonimno prijavljivanje seksualnog uznemiravanja
Imenovanje predstavnika radnika u odbor direktora
Kraj prisilne arbitraže u slučajevima zlostavljanja i diskriminacije

23.10.2018. (16:45)

SAD: Muškarac primio ženu za grudi, a da to ona, je li, nije htjela, policiji se pravdao kako i Trump kaže da je “okej primati žene za njihove privatne dijelove”