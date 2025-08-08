Kad statistika kaže “panika”, a zakon kaže “čekaj malo”

U jeku reakcija na slučaj Matanić, postavlja se pitanje koje su opcije otvorene kulturnim radnicama/ima kada žele prijaviti i spriječiti nasilje ili uznemiravanje. Kulturpunktova autorica podsjeća na slučaj Jana Fabrea, koji je prije desetak godina u Zagrebu režirao predstavu, a koji je ovdašnjim studenticama pružio neugodne situacije kada je tražio da ga se masira nakon probe. Naravno, ako odmah niste shvatili, on se samo šalio, to je bila tek provokacija, maleni psihološki izazov – majstorima poput Fabrea ili imaš drskosti doskočiti ili ne, a ako te drskosti nemaš onda nisi krojena od materijala koji je potreban da igraš na terenu više lige europske izvedbene umjetnosti. No, ispalo je da smisla za humor nemaju ni drugdje u Europi, a Fabre je na kraju 2022. godine uvjetno osuđen na 18 mjeseci zbog maltretiranja suradnica. Autorica opisuje i druga iskustva, neplaćene aranžmane, manipulacije i druga neugodna iskustva kojima bi, da je imala sadašnje iskustvo, stala na kraj u startu.