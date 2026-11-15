Majstor je i dalje u modi

Pritom ne želim reći da su umjetnici neka zaštićena vrsta koja smije raditi i objavljivati što i kada želi, sve pod krinkom umjetnosti. Ipak, mislim da se pretjeralo. Ne podržavam nikakve vulgarizme, ali ljudsko tijelo je kroz stoljeća bilo inspiracija nekima od najvećih umjetnika svih vremena. S druge strane, u pravu ste da su društvene mreže često prepune golotinje koja je sama sebi svrha, kaže poznati domaći fotograf Boris Štajduhar za Večernji. Nedavno je u Oktogonu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti (NMMU) u Zagrebu otvorena skupna izložba aktova “Golo tijelo” fotografa Rina Gropuzza, Borisa Štajduhara te Almina Zrna… ArtKvart