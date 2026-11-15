Majstor je i dalje u modi
U Klovićevim dvorima otvorena izložba o praškom razdoblju Vlahe Bukovca s brojnim dosad neviđenim djelima
U zagrebačkoj Galeriji Klovićevi dvori otvorena je izložba „Između svjetla i sjene“, kojom se zaokružuje desetogodišnji ciklus posvećen Vlahi Bukovcu. Postav obuhvaća oko 180 djela iz praške faze (1903. – 1922.), uključujući slavni „Ružičasti san“ te desetke premijerno izloženih radova iz čeških, slovačkih i privatnih kolekcija. Iako su ga tadašnji praški studenti zbog avangardnih trendova smatrali zastarjelim, povjesničari umjetnosti ovo razdoblje ističu kao ključno i majstorsko finale njegova opusa. Izložba ostaje otvorena do ožujka sljedeće godine. HRT, Jutarnji, 24 sata