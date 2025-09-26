Od palmi i kokosa do Geigerova brojila – turistička ponuda uključena
Tahiti nakon 193 eksplozije: francuski raj pretvoren u nuklearni poligon
Francuska je u Francuskoj Polineziji od 1966. do 1996. detonirala 193 nuklearne bombe, ostavljajući za sobom kontaminirano tlo, ocean i generacije oboljele od raka i deformacija. Aktivistica i zastupnica Hinamoeura Morgant-Cross podsjeća da Pariz nikad nije službeno priznao odgovornost niti adekvatno obeštetio žrtve. Iako je 2010. donesen zakon o odšteti, dokazi su teško dostupni, a malo ljudi dobiva naknadu. Morgant-Cross želi razbiti mit o „čistoj bombi“ i kolonijalnoj „zahvalnosti“, tražeći bolju zdravstvenu skrb i suočavanje Francuske s vlastitim nasljeđem. DW