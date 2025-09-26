Od palmi i kokosa do Geigerova brojila – turistička ponuda uključena

Tsutomu Yamaguchi bio je inženjer koji je radio u kompaniji Mitsubishi Heavy Industries. Te 1945. živio je u Nagasakiju, ali posao ga je odveo u Hiroshimu i tamo je ostao tri i pol mjeseca. S dvojicom prijatelja bio je na izlasku iz grada. U jednom trenutku shvatio je da je zaboravio potvrdu za sigurno kretanje te se sa željezničkog kolodvora uputio natrag u luku, ostavivši kolege. Uslijedila je ogromna eksplozija koja ga je bacila na zemlju. Nije mu dugo trebalo da shvati da ne čuje na jedno uho, da ima opekline na jednoj strani tijela te da ne vidi ništa. Dan kasnije odlučio se se vratiti u Nagasaki. Bio je 7. kolovoza kada se, traumatiziran, vratio u svoj grad. Dva dana kasnije, u 11 sati, svom je šefu objašnjavao što mu se dogodilo u Hiroshimi i izlaganje je prekinula još jedna katastrofalna detonacija. Ovaj put je prošao bez ozljeda. No, dobio je visoku temperaturu i povraćao je tjedan dana. Yamaguchi se oženio, dobio je dvije kćeri, a cijeli život su ga pratili zdravstveni problemi. Revija HAK

