Kad ti majica prva kaže da ti je hladno
Termokromne tkanine iz čaja: nova zelena kemijska čarolija
Kineski znanstvenici razvili su termokromna bojila za poliester koja mijenjaju boju ovisno o temperaturi, koristeći polifenole iz čaja kao prirodne razvijače. Sustav se temelji na reakciji između bojila i polifenola, koja pri hlađenju stvara obojeni kompleks, a pri zagrijavanju prelazi u bezbojni lakton. Takva bojila su biorazgradiva, ekološki prihvatljivija i poboljšavaju svojstva tkanine smanjujući statički elektricitet i povećavajući izolaciju. Primjena je moguća u odjeći za planinare, vojnike i malu djecu, gdje je važno pravovremeno uočiti promjene temperature. Bug