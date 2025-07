Od plemićke i građanske časti do digitalne dileme

Englezi redovito ostavljaju 10% bakšiša od iznosa računa, a Talijani nikada ne ostave bakšu – kaže konobar iz sushi bara u zagrebačkoj Gajevoj ulici o kulturi ostavljanja bakšiša. Zanimljivi su Amerikanci koji ostavljaju do 25 posto računa, a ako plaćaju karticama ostave do 150 kuna gotovine uz račun, Nijemci ostave 10% od računa, a Japanci ne ostavljaju ništa jer smatraju to uvredom za konobara. Najveću napojnicu ovom kobonaru ostavila je – grupa domaćih gostiju, 700 kuna. Jutarnji