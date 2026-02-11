Treba to sve i pročitati

Nagradu u iznosu od 10 tisuća eura, audioknjigu u izdanju Book&zvooka te posebno dizajniranu skulpturu dizajnera i umjetnika Silvija Vujičića osvojila je u konkurenciji od 51 prijavljenog romana. Među svima njima kao najbolji iskristalizirao se novi roman Tee Tulić, rođene u Rijeci 1978. Tulić je objavljivala prozu u raznim domaćim i inozemnim književnim časopisima. Godine 2011. osvojila je nagradu Prozak za najbolji rukopis autora do 35 godina – knjigu ‘Kosa posvuda’, a isto djelo ušlo je i u finale britanske nagrade Warwick.

‘Strvinari starog svijeta’ Tee Tulić iznimno je književno djelo u kojem autorica maestralno kombinira lirske, psihološke i društvene elemente u životnoj priči kćeri i oca u neimenovanu mediteranskom gradu, u kojemu se ipak prepoznaje Rijeka. Kroz 41 sliku Tulić uspijeva dočarati najfinije niti tog složenog odnosa, spajajući živote glavnih likova s morem, brodicom na kojoj provode vrijeme, gradom u kojem se osjećaju neprihvaćenima i glasovima onih koje su ih napustile, ali su i dalje itekako prisutne – obrazloženje je žirija. tportal