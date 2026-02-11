Tportalova književna nagrada: 57 romana u utrci za 15.000 eura - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Treba to sve i pročitati

Tportalova književna nagrada: 57 romana u utrci za 15.000 eura

U konkurenciji su brojni istaknuti autori, među njima Damir Karakaš, Ivana Sajko, Jurica Pavičić, Ivica Prtenjača, Semezdin Mehmedinović, Marko Gregur, Velibor Čolić i Boris Dežulović, a tu je i posthumno objavljeni roman Bekima Sejranovića. Najprije će biti odabrano 11 polufinalista, potom pet finalista, a pobjednik ili pobjednica bit će proglašeni sredinom lipnja. tportal


15.06.2025. (11:00)

Kad riječi stavim na papir, sve je moguće

Tportalova književna nagrada ove godine pripala romanu ‘Strada fortunata’ Olje Knežević

Olja Knežević, nagrađivana crnogorsko-hrvatska književnica sa zagrebačkom adresom, proglašena je u petak navečer u hotelu Met Boutique u Zagrebu dobitnicom 18. nagrade tportala za najbolji hrvatski roman. Žiri je njezin roman Strada fortunata, objavljen u izdanju Hena com-a, prepoznao kao najkompleksnije, najduhovitije i stilski najzrelije djelo godine. U konkurenciji petero snažnih finalista, njezina je priča o ženskom identitetu, majčinstvu i egzilu zasjala kao istinski književni biser. U finalu su bili i Sandra Antolić, Miljenko Jergović, Dragan Jurak, Darko Cvijetić i Jurica Pavičić. tportal

24.05.2025. (10:00)

Kad romani život na daskama znače

Romani s dužim rokom trajanja: književne nagrade koje se pretoče u kazališta, filmove i audioknjige

Dok čekamo ovogodišnje finaliste tportalove književne nagrade, tportal se prisjeća romana koji su nakon osvajanja glavne nagrade nastavili živjeti u drugim umjetnostima, potvrđujući značaj ove nknjiževne nagrade. Neki su postali kazališne predstave, poput romana Kristiana Novaka i Olje Savičević Ivančević, drugi su oživjeli na filmskom platnu ili u audioknjižnim formatima. Nagrada tako ne označava kraj, već odskočnu dasku u svijet kazališta, filma i zvuka, potvrđujući moć književnosti da nadživi samu sebe.

18.06.2024. (23:30)

Imat ćemo što za čitati

Roman ‘Strvinari starog svijeta’ Tee Tulić proglašen najboljim hrvatskim romanom ove godine prema tportalu

Nagradu u iznosu od 10 tisuća eura, audioknjigu u izdanju Book&zvooka te posebno dizajniranu skulpturu dizajnera i umjetnika Silvija Vujičića osvojila je u konkurenciji od 51 prijavljenog romana. Među svima njima kao najbolji iskristalizirao se novi roman Tee Tulić, rođene u Rijeci 1978. Tulić je objavljivala prozu u raznim domaćim i inozemnim književnim časopisima. Godine 2011. osvojila je nagradu Prozak za najbolji rukopis autora do 35 godina – knjigu ‘Kosa posvuda’, a isto djelo ušlo je i u finale britanske nagrade Warwick.

‘Strvinari starog svijeta’ Tee Tulić iznimno je književno djelo u kojem autorica maestralno kombinira lirske, psihološke i društvene elemente u životnoj priči kćeri i oca u neimenovanu mediteranskom gradu, u kojemu se ipak prepoznaje Rijeka. Kroz 41 sliku Tulić uspijeva dočarati najfinije niti tog složenog odnosa, spajajući živote glavnih likova s morem, brodicom na kojoj provode vrijeme, gradom u kojem se osjećaju neprihvaćenima i glasovima onih koje su ih napustile, ali su i dalje itekako prisutne – obrazloženje je žirija. tportal

14.06.2024. (14:00)

Dama koja prvu jutarnju kavu pije sama

Tea Tulić: Tugu treba prigrliti, a kad se iščistimo, osjećamo zahvalnost za vlastiti život

Na poslovično pitanje tko je Tea Tulić dat će zanimljiv odgovor. ‘Žena koja svoju prvu kavu pije sama. Promatračica ptica i ljudi. Volim rješavati sudoku. Ne plašim se visine, ali se plašim tunela’, rekla je između ostalog. O jednoj od tema svog aktualnog romana ‘Strvinari starog svijeta’ – odlasku bliskih i za što se nakon toga uhvatiti – kaže da se treba uhvatiti sebi bliskih ljudi. Tulić često govori i o strahu od toga da Rijeka postane klasična turistička destinacija. Ako se trebamo turistički razvijati, Rijeka treba krenuti u smjeru kulturnog turizma, ali uz jaču brigu za kulturu. tportal

12.06.2024. (20:00)

Svako slovo dobro promišljeno

Damir Karakaš: Formirali su me Lika i Kafka. Pišem da bih bio ja

Lika je u određenoj mjeri i tema romana ‘Potop’, s kojim je treći put ušao u finale tportalove nagrade, a opisuje ga kao ‘knjigu o mladosti’ te ističe važnost jezika u tom romanu: ‘Dinamika i kompozicija stalno su u igri jezika. Formirala me Lika, ali i brojni pisci, poput Kafke, koji piše kao da je priključen na svoje snove. To je književnost koju ja volim’, kaže. Lika je kao važan topos, okvir formativnog rada i identiteta. Bježeći od nje kao da bježim od sebe. Tolstoj je jednom rekao: ako dobro znaš opisati svoje selo, to je kao da opisuješ cijeli svijet. Finalist tportal-ove književne nagrade u kratkom razgovoru.

12.06.2024. (01:00)

Slučaj svačije pogibelji

Kristian Novak: Moje je da iznesem priču ljudi koji guraju male revolucije, ali ne mogu sami

Dok smo bombardirani irelevantnim informacijama o tome tko je skinuo kile, a tko izvalio kakvu glupost u reality showu, među nama ima čestitih i časnih ljudi koji guraju svoje male revolucije, bore se protiv sustava stostruko jačih od njih i u tome su često sami – rekao je jedan od finalista tportalove književne nagrade, književnik Kristian Novak koji je ove godine izbacio novi hvaljeni hit roman Slučaj vlastite pogibelji. Tportal donosi cijelu seriju kratkih intervjua s finalistima ove nagrade.

16.03.2024. (17:00)

Čitajmo domaće

Tportalova nagrada: Bira se najbolji domaći roman, u utrci čak 46 naslova, nagrada 10 tisuća eura

Ove godine prijavljena su dva romana više od protekle, a brojka se već nekoliko godina uzastopce kreće u istim gabaritima, što potvrđuje velik interes za tportalovom književnom nagradom, ali i bogatu produkciju romana u Hrvatskoj. Tportalov žiri već je krenuo iščitavati romane koji su u konkurenciji, među kojima će najprije odabrati 11 polufinalnih, potom pet finalnih naslova. Od 2008. tportalova književna nagrada za najbolji hrvatski roman dodijeljena je petnaest puta, a s godinama je postala relevantnom činjenicom domaće kulturne scene. Jedina je domaća književna nagrada koja se dodjeljuje za roman pisan na hrvatskom jeziku izdan kod nakladnika registriranog u Hrvatskoj te joj je, uz promociju autora i književnog stvaralaštva, cilj promocija izdavaštva. Cijeli popis ovdje.

10.10.2016. (12:29)

Čitaj ako ti je život mio!

Irena Vrkljan, Ivana Sajko, Perišić i Ferić finalisti T-Portalove nagrade

Vrla dobra godina s nekoliko odličnih romana, nova imena, nove teme u hrvatskoj književnosti i žanrovska i diskurzivna raznolikost – ovako T-Portalov žiri, u sastavu Katarina Luketić, Ursula Burger, Ivica Buljan, Miroslav Mićanović i Jadranka Pintarić, ocjenjuje naslove pristigle za književnu nagradu. Stiglo je 56 naslova, a probrano je sljedećih 11 finalista: Ludwig Bauer ‘Seroquel ili Čudnovati gospodin Kubitschek’, Luka Bekavac ‘Policijski sat’, Marko Dejanović ‘Karte, molim!’, Zoran Ferić ‘Na osami blizu mora’, Đurđa Knežević ‘Disanje nemani’, Nebojša Lujanović ‘Oblak boje kože’, Robert Perišić ‘Područje bez signala’, Ivana Sajko ‘Ljubavni roman’, Bekim Sejranović ‘Tvoj sin Huckleberry Finn’, Slobodan Šnajder ‘Doba mjedi’ i Irena Vrkljan ‘Protokol jednog rastanka’. T-Portal

28.10.2015. (00:21)

Zlatna tipkovnica

Zoran Malkoč dobio T-Portalovu nagradu za roman godine

Uz nagradu u obliku tipkovnice, koja mu je uručena na svečanom proglašenju dobitnika književne nagrade roman@tportal.hr u Dvorani Müller kina Europa u Zagrebu, Zoran Malkoč za svoj nagrađeni roman ‘Roki Raketa’ dobio je novčanu nagradu u iznosu od 50 tisuća kuna. U finalu su uz Rokija Raketu u izdanju Profila bili Svećenica Mjeseca (Zagrebačka naklada) Milene Benini, Mima i kvadratura duga (Algoritam/24sata) Želimira Periša, Brdo (VBZ) Ivice Prtenjače i Puteni nametnik (Durieux) Igora Rajkija. T-Portal, Jutarnji