Bio bi grijeh da ne dobiju barem nešto

Najviše nominacija na Oscarima ne znači da je film glavni favorit

Nakon što je film “Sinners” pokupio 16 nominacija, otvara se pitanje radi li se o glavnom izazivaču ovogodišnjih Oscara: dovoljno je skrenuti pozornost na situaciju od prošle godine kad je u najviše kategorija, njih trinaest, sudjelovao triler “Emilia Perezkoji je na kraju nagrađen samo za najbolju pjesmu i sporednu glumicu. “The Color Purple” iz 1985. vodio je s 11 nominacija, a nije osvojio ni jednu nagradu. A i “One Battle After Another“, kao glavni favorit, i dalje ih ima impresivnih 13. Znakovito je da iranska drama “It Was Just An Accident” i dalje nastavlja biti ignorirana, za razliku od druga dva naslova na neengleskim jezicima, “The Secret Agent” te “Sentimental Value” čiji je Joachim Trier nominiran i za najboljeg redatelja. Ivan Laić za Ravno do dna


Četiri najtiražnija i ostali tek toliko

Oscar 2026: poznate nominacije za 98. dodjelu nagrada

Objavljene su nominacije za 98. dodjelu Oscara, a lista je prepuna velikih autora, glumačkih imena i ozbiljnih drama. U utrci za najbolji film je deset naslova, dok se u režiji ističu Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler i Joachim Trier. Film Sinners, hvaljeni horor Ryana Cooglera, ispisao je povijest postavši prvi naslov s čak 16 nominacija za nagrade Američke filmske akademije (Jutarnji) Slijede One Battle After Another s 13, Sentimental Value (Norveška) s 9,  kao i Marty Supreme. Oscari 2026. naginju autorima, mračnijim temama i europskom filmu. Index… zagrijavaju se i na Forumu

Hollywood dijeli karte, Hrvatska ostala u predvorju

Preliminarne nominacije za Oscara 2026: Očekivani favoriti u užem izboru, hrvatski kandidat izvisio

Objavljen je uži izbor za Oscare 2026., koji će biti dodijeljeni 15. ožujka u Dolby Theatreu, a obuhvaća filmove premijerno prikazane tijekom 2025. godine. Među favoritima se često ponavljaju naslovi poput Wicked: For Good, Frankenstein, Sinners, One Battle after Another i Sentimental Value, vidljivi u više kategorija – od glazbe i zvuka do fotografije i glume. Hrvatski dokumentarac Fiume o morte! našao se u širem izboru, ali ipak nije ušao u užu konkurenciju. Službene nominacije tek slijede. Journal

Dobra godina, nadamo se i dobroj berbi

Objavljene nominacije za ovogodišnje Oscare, među nominiranima i hrvatski kratki film

Nakon što je, zbog strašnih požara u Los Angelesu, objava nominacija pomaknuta, ista je danas napokon i odrađena. Nominirani su:

Najbolji film:

  • Anora
  • The Brutalist
  • A Complete Unknown
  • Conclave
  • Dune:Part Two
  • Emilia Perez
  • I’m Still Here
  • Nickelboys
  • The Substance
  • Wicked

Najbolja muška uloga:

  • Adrien Brody
  • Timothee Chalamet
  • Colman Domingo
  • Ralph Fiennes
  • Sebastian Stan

Najbolja ženska uloga:

  • Cynthia Erivo
  • Karla Sofia Gascon
  • Mikey Madison
  • Demi Moore
  • Fernanda Torres
  • Yura Borisov
  • Kieran Culkin
  • Edward Norton
  • Guy Pearce
  • Jeremy Strong

Najbolja sporedna glumica:

  • Monica Barbaro
  • Ariana Grande
  • Felicity Jones
  • Isabella Rossellini
  • Zoe Saldana

Najbolji redatelj:

  • Anora / Sean Baker
  • The Brutalist / Brady Corbet
  • A Complete Unkown / James Mangold
  • Emilia Perez / Jacques Audiard
  • The Substance / Coralie Fargeat

Kratkometražni film:

  • A Lien
  • Anuja
  • I’m Not a Robot
  • The Last Ranger
  • The Man Who Could Not Remain Silent (Nebojša Slijepčević)

