Bio bi grijeh da ne dobiju barem nešto

Objavljene su nominacije za 98. dodjelu Oscara, a lista je prepuna velikih autora, glumačkih imena i ozbiljnih drama. U utrci za najbolji film je deset naslova, dok se u režiji ističu Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler i Joachim Trier. Film Sinners, hvaljeni horor Ryana Cooglera, ispisao je povijest postavši prvi naslov s čak 16 nominacija za nagrade Američke filmske akademije (Jutarnji) Slijede One Battle After Another s 13, Sentimental Value (Norveška) s 9, kao i Marty Supreme. Oscari 2026. naginju autorima, mračnijim temama i europskom filmu. Index… zagrijavaju se i na Forumu