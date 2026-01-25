Bio bi grijeh da ne dobiju barem nešto
Najviše nominacija na Oscarima ne znači da je film glavni favorit
Nakon što je film “Sinners” pokupio 16 nominacija, otvara se pitanje radi li se o glavnom izazivaču ovogodišnjih Oscara: dovoljno je skrenuti pozornost na situaciju od prošle godine kad je u najviše kategorija, njih trinaest, sudjelovao triler “Emilia Perez” koji je na kraju nagrađen samo za najbolju pjesmu i sporednu glumicu. “The Color Purple” iz 1985. vodio je s 11 nominacija, a nije osvojio ni jednu nagradu. A i “One Battle After Another“, kao glavni favorit, i dalje ih ima impresivnih 13. Znakovito je da iranska drama “It Was Just An Accident” i dalje nastavlja biti ignorirana, za razliku od druga dva naslova na neengleskim jezicima, “The Secret Agent” te “Sentimental Value” čiji je Joachim Trier nominiran i za najboljeg redatelja. Ivan Laić za Ravno do dna