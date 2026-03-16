Tko nije zaspao, pričat će
Zrinka Pavlić: Dosada Oscara nije bug. Dosada Oscara je feature
Razlog je jednostavan: nije bilo nijednog iznenađenja. Nula. Ništa. Ovogodišnja se dodjela odvila usred rata koji svima miriše točno kao Treći svjetski, u doba dok američki predsjednik divlja kao da mu je netko ujutro umjesto kave dao kokain, svijet gori na sve strane – a Hollywood, koji inače moralizira brže nego što Brad Pitt promijeni frizuru, odjednom šuti kao kip. Nitko da bi na dodjeli Oscara ni zucnuo. Čovjeku dođe da zaplače za Willom Smithom i šamaranjem na pozornici. Usred svjetskog kaosa, kuke i motike, usred NOMINIRANIH FILMOVA koji to pristojno odražavaju jer govore o krvavim ideološkim ratovima, nestajanju djece, vampirskim borbama dobra i zla, represivnim režimima i prolaznosti života – Conan bulazni o optimizmu, da ne bi slučajno netko nešto rekao i pomislio da bilo koga drugoga – kako se to ono kaže – aha, da: trigerira. Zrinka Pavlić za tportal