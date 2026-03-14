Jessie Buckley, Michael B. Jordan i Paul Thomas Anderson kao oskarovski pobjednici? Evo prognoza koje bi mogle spasiti televizore
Danas (20:00)

Oscari kao godišnji sport nerviranja filmofila

Jessie Buckley, Michael B. Jordan i Paul Thomas Anderson kao oskarovski pobjednici? Evo prognoza koje bi mogle spasiti televizore

Zrinka Pavlić kroz duhovit i osoban osvrt iznosi prognoze za ovogodišnje Oscare, priznajući da joj je dodjela istodobno zabavna i frustrirajuća. Favoritima smatra filmove Jedna bitka za drugom i Grešnici za najbolji film, dok Jessie Buckley vidi kao sigurnu pobjednicu za najbolju glumicu, a Michaela B. Jordana za najboljeg glumca. U režiji očekuje pobjedu Paula Thomasa Andersona. Iako ima svoje favorite u scenarističkim i glumačkim kategorijama, svjesna je da Akademija često donosi predvidljive odluke, pa se nada da barem neki izbori neće izazvati – metaforičko – bacanje tv-a kroz prozor. tportal


Prekjučer (22:00)

Osim ako neće biti nekog neočekivanog 'plot twista'

Predviđanja za Oscare: tko će najvjerojatnije ponijeti kipiće

Glavni favorit večeri prema Ravno do dna je “One Battle After Another”, koji bi mogao osvojiti Oscara za najbolji film, režiju (Paul Thomas Anderson), adaptirani scenarij i montažu. “Sinners” se očekuje kao pobjednik za izvorni scenarij i glazbu, uz šansu u utrci za najbolji film. Michael B. Jordan (“Sinners”) blagi je favorit za najboljeg glumca, iako Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) ostaje ozbiljan izazivač. Jessie Buckley (“Hamnet”) vodi za najbolju glumicu, Sean Penn (“One Battle After Another”) za sporednog glumca, a Amy Madigan (“Weapons”) za sporednu glumicu. U tehničkim kategorijama favoriti su “Frankenstein”, “F1” i “Avatar: Fire and Ash”.

Prekjučer (00:00)

Godišnja skupština ljudi koji misle da su bolji od vas

Honest Trailers: Oscari 2026 – Godišnja vježba iz pretencioznosti

Screen Junkies nastavljaju svoju godišnju tradiciju seciranja kandidata za najbolji film. U ovom videu, epski duboki glas naratora prolazi kroz mješavinu distopijskih drama, biografskih filmova o Shakespeareu i sportskih klišeja. Meta-humorom ismijavaju opsesiju Akademije filmovima koji “veličaju kinematografiju”, dok istovremeno primjećuju bizarne trendove ovogodišnjih nominacija – od odsutnih očeva i bolesnih majki do kupanja na ekranu i eksplozija. Video služi kao “javna služba” za sve koji nisu stigli pogledati nominirane naslove, servirajući brutalnu istinu o holivudskom elitizmu i recikliranim pričama uz povratak Conana O’Briena kao voditelja.

30.01. (08:00)

Neki već vježbaju govor, drugi mogu biti sretni što su uopće nominirani

Rang-lista: filmovi nominirani za Oscar 2026.

  • 10. Frankenstein – vizualno raskošan i tehnički besprijekoran, ali narativno jedan od slabijih Del Torovih filmova, s problematično uljepšanim čudovištem.
  • 9. F1 – tehnički impresivan i zvučno moćan blockbuster, no tanak i šablonski scenarij ograničava mu doseg.
  • 8. Bugonia – zabavna i otkačena Lanthimosova prerada korejskog originala, ali premalo sadržajna za viši plasman.
  • 7. Train Dreams – meditativna i lijepo fotografirana drama snažne atmosfere, kojoj prespori tempo oduzima zamah.
  • 6. The Secret Agent – ozbiljna politička drama s jakim glumačkim nastupima i međunarodnim ugledom, ali bez stvarnih šansi u glavnoj utrci.
  • 5. Sentimental Value – elegantna norveška obiteljska drama s izraženim europskim senzibilitetom i gotovo sigurnim sporednim Oscarom.
  • 4. Sinners – razuzdan, žanrovski hibrid s nevjerojatnom energijom i rekordnim brojem nominacija, kojem se mane lako opraštaju.
  • 3. Marty Supreme – iznimno zabavan i stiliziran film koji potvrđuje Safdiejev talent i Chalametovu oskarovsku zrelost.
  • 2. Hamnet – emotivno snažna i tiha drama o gubitku i stvaranju, s izvedbom Jessie Buckley vrijednom Oscara.
  • 1. One Battle After Another – vrhunac sezone nagrada: kompleksan, napet i iznimno samouvjeren film koji Paul Thomas Andersona konačno vodi do glavne nagrade.

Prema Ravno do dna

25.01. (15:00)

Bio bi grijeh da ne dobiju barem nešto

Najviše nominacija na Oscarima ne znači da je film glavni favorit

Nakon što je film “Sinners” pokupio 16 nominacija, otvara se pitanje radi li se o glavnom izazivaču ovogodišnjih Oscara: dovoljno je skrenuti pozornost na situaciju od prošle godine kad je u najviše kategorija, njih trinaest, sudjelovao triler “Emilia Perezkoji je na kraju nagrađen samo za najbolju pjesmu i sporednu glumicu. “The Color Purple” iz 1985. vodio je s 11 nominacija, a nije osvojio ni jednu nagradu. A i “One Battle After Another“, kao glavni favorit, i dalje ih ima impresivnih 13. Znakovito je da iranska drama “It Was Just An Accident” i dalje nastavlja biti ignorirana, za razliku od druga dva naslova na neengleskim jezicima, “The Secret Agent” te “Sentimental Value” čiji je Joachim Trier nominiran i za najboljeg redatelja. Ivan Laić za Ravno do dna

23.01. (17:00)

Vjetrovi promjene

Film ‘Sinners’ ušao u povijest Oscara: Nije samo uspješan projekt sam po sebi, već i potencijalni katalizator promjena u Hollywoodu

Index ponavlja tekst Hrvoja Marjanovića iz prošle godine, nakon netom pogledanog filma Sinners, koji je ušao u povijest s najviše nominacija ikada za Oscar: U vremenu kada se studiji svim silama bore da se što manje oslanjaju na provjerene formule i prepoznatljivo intelektualno vlasništvo (IP) i u tome često podbacuju, Coogler je hrabro iskoračio stvarajući film koji ne pripada lako definiranoj kategoriji i ne vuče korijene iz postojećeg materijala.

Ova žanrovska fluidnost i narativna svježina privukla je publiku željnu nečeg novog i nepredvidivog. Za razliku od recenzija koje se često svode na usporedbu novih filmova s postojećim franšizama, Grešnici su potaknuli drugačija pitanja i generirali snažan usmeni marketing, što je ključno za njegov kontinuirani uspjeh. Cooglerova odluka da se ne “skriva iza IP-a” i da snimi “ljubavno pismo” svom pokojnom ujaku rezultirala je filmom koji odiše osobnom vizijom i kreativnom slobodom. Grešnici bi trebali poslužiti kao snažan argument za budućnost Hollywooda koja prepoznaje i nagrađuje hrabrost stvaranja nečeg novog i jedinstvenog. Film ima i temu na Forumu

22.01. (20:00)

Četiri najtiražnija i ostali tek toliko

Oscar 2026: poznate nominacije za 98. dodjelu nagrada

Objavljene su nominacije za 98. dodjelu Oscara, a lista je prepuna velikih autora, glumačkih imena i ozbiljnih drama. U utrci za najbolji film je deset naslova, dok se u režiji ističu Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler i Joachim Trier. Film Sinners, hvaljeni horor Ryana Cooglera, ispisao je povijest postavši prvi naslov s čak 16 nominacija za nagrade Američke filmske akademije (Jutarnji) Slijede One Battle After Another s 13, Sentimental Value (Norveška) s 9,  kao i Marty Supreme. Oscari 2026. naginju autorima, mračnijim temama i europskom filmu. Index… zagrijavaju se i na Forumu

19.12.2025. (18:00)

Hollywood dijeli karte, Hrvatska ostala u predvorju

Preliminarne nominacije za Oscara 2026: Očekivani favoriti u užem izboru, hrvatski kandidat izvisio

Objavljen je uži izbor za Oscare 2026., koji će biti dodijeljeni 15. ožujka u Dolby Theatreu, a obuhvaća filmove premijerno prikazane tijekom 2025. godine. Među favoritima se često ponavljaju naslovi poput Wicked: For Good, Frankenstein, Sinners, One Battle after Another i Sentimental Value, vidljivi u više kategorija – od glazbe i zvuka do fotografije i glume. Hrvatski dokumentarac Fiume o morte! našao se u širem izboru, ali ipak nije ušao u užu konkurenciju. Službene nominacije tek slijede. Journal