Četiri najtiražnija i ostali tek toliko

Na Ravno do dna se prisjećaju šest filmova za pamćenje, koje je snimio gotovo uzastopce, počevši od This is Spinal Tap, danas kultnog mockumentaryja o fiktivnom heavy metal/rock bendu, čime je satirizirao neke danas poznatije bendove (Steve Tyler ga navodno nije mogao gledati, a Tom Waits, priča se, plakao je jer je stvar smatrao tragičnom), zatim Stand By Me, prema kratkoj priči Stephena Kinga ‘The Body’. Kingu je navodno film bio jako dojmljiv te ga je i sam proglasio najboljom ekranizacijom neke njegove knjige. The Princess Bride ostaje jedan od najcitiranijih njegovih filmova koji je također utjecajan u pop kulturi, a When Harry Met Sally… iz 1989. naširoko se smatra jednom od najuspješnijih romantičnih komedija u povijesti. Horor Misery još je jedna uspješna ekranizacija Kingovog romana, a sudsku dramu Malo dobrih ljudi pamtimo svi, ako po ičemu, onda po sceni u kojoj Tom Cruise ispituje Jacka Nicholsona.