Luksuz zvan preživljavanje
Troškovi života u Hrvatskoj: 1100 eura je puko preživljavanje, za stabilan život potrebno barem 2300
Rastući troškovi života i inflacija od 3,4 posto potaknuli su raspravu na Redditu o tome kolika su primanja potrebna za “ugodan” život u Hrvatskoj. Grafika s procjenama troškova izazvala je podijeljene reakcije, posebno oko cijena hrane i najma. Korisnici upozoravaju na neplanirane izdatke i velike razlike među gradovima. U Zagrebu najamnine često prelaze 800 do 1.000 eura, dok neki tvrde da se izvan glavnog grada može živjeti znatno povoljnije. Zaključak? “Normalan život” sve je skuplja kategorija. Nacional