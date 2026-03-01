Troškovi života u Hrvatskoj: 1100 eura je puko preživljavanje, za stabilan život potrebno barem 2300 - Monitor.hr
Luksuz zvan preživljavanje

Troškovi života u Hrvatskoj: 1100 eura je puko preživljavanje, za stabilan život potrebno barem 2300

Rastući troškovi života i inflacija od 3,4 posto potaknuli su raspravu na Redditu o tome kolika su primanja potrebna za “ugodan” život u Hrvatskoj. Grafika s procjenama troškova izazvala je podijeljene reakcije, posebno oko cijena hrane i najma. Korisnici upozoravaju na neplanirane izdatke i velike razlike među gradovima. U Zagrebu najamnine često prelaze 800 do 1.000 eura, dok neki tvrde da se izvan glavnog grada može živjeti znatno povoljnije. Zaključak? “Normalan život” sve je skuplja kategorija. Nacional


11.12.2025. (07:00)

Kad kruh poskupi brže nego što živci popuste

Temeljna košarica opet skuplja: najviši troškovi u Požeško-slavonskoj županiji

Temeljna košarica od 51 artikla za četveročlanu obitelj u studenom je prosječno stajala 486,07 eura, što je 2,51 euro više nego u listopadu, pokazuje istraživanje portala koliko.hr i HUZP-a. Najskuplja je u Požeško-slavonskoj županiji (495,55 eura), a najjeftinija u Sisačko-moslavačkoj (477,39 eura). Cijene su se vratile na rujansku razinu, a posebno je pogođen samački život: košarica za samca košta 250,31 euro. Standardna košarica od 77 proizvoda također je poskupjela. Umirovljenici samci, upozorava HUZP, mogu si priuštiti tek polovicu. Poslovni

05.12.2025. (20:00)

Zato retorika raste brže od plaća

Fižulić: Većina građana ne osjeća europske fondove, inflacija produbljuje nejednakosti

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić za N1 ističe da većina građana ne osjeća koristi europskih fondova jer im se učinci ne vide u svakodnevnom životu, osobito umirovljenicima i onima s niskim primanjima. Navodi da 80% ljudi živi od plaće do plaće, bez mogućnosti štednje ili diskrecijske potrošnje, što stvara jaz između političke retorike i stvarnosti. Umirovljenici su posebno ranjivi te često ovise o dodatnim prihodima iz inozemstva. Fižulić naglašava da inflacija produbljuje razlike: oni koji mogu podizati cijene profitiraju, dok građani kojima najveći troškovi otpadaju na stan i hranu najviše stradavaju. N1

05.12.2025. (11:00)

Kad pašteta postane lifestyle

Minimalna plaća od 750 eura u Hrvatskoj ne pokriva osnovne životne troškove

Kuhar priča za N1 kako živi u najmu s bratom, mjesečno ima oko 700 eura fiksnih izdataka po osobi, bez hrane. Hrana mu uzme još oko 200 eura, a dodatni troškovi brzo prelaze minimalac, pa radi dodatne honorarne poslove. Inflacija, skupi najam i cijene namirnica čine preživljavanje iznimno zahtjevnim. O kupnji stana prestao je i razmišljati. Eksperiment para s društvenih mreža pokazao je isto – i uz strogu štednju završili su u minusu (i to dva eura). Ekonomisti poput Damira Novotnyja upozoravaju da život u različitim gradovima nije usporediv, s obzirom da su manja mjesta obično jeftinija. Ljudi se zato moraju ljudi izmještati u prigradska naselja ili mjesta gdje su troškovi života nižiN1

30.08.2024. (12:00)

Ipak nismo toliko loši

Stanovanje u Hrvatskoj priuštivije nego u prosjeku EU, udio stanovnika s dugovanjima najniži ikad

To se može mjeriti stopom preopterećenosti troškovima stanovanja koja pokazuje udio stanovništva koji živi u kućanstvu u kojem ukupni troškovi stanovanja predstavljaju više od 40 posto raspoloživog dohotka. Udio takvih stanovnika u Hrvatskoj je, prema podacima Eurostata za 2022. godinu na najnižim razinama u Europi (2,6 posto), udio troškova stanovanja u ukupnom raspoloživom dohotku iznosio je 15,1 posto, a 30,2 posto građana Hrvatske u riziku je od siromaštva, a udio Hrvata koji živi u kućanstvima s dospjelim dugovanjima za stambeni kredit, stanarinu ili komunalne usluge iznosi 12,5 posto i najniži je ikad. Najveće stope preopterećenosti troškova stanovanja u gradovima zabilježene su u Grčkoj (27,3 %) i Danskoj (22,5 %), a najniže u Slovačkoj (2,3 %) i kod nas (2,6 %). Zgradonačelnik

21.02.2024. (12:00)

Kad se sve zbroji, ja jedva preživljavam

Za normalno preživljavanje po kućanstvu trebalo bi oko 2800 eura mjesečno

Dok se većina državljana muči s plaćama koje se jedva mogu nazvati dostatnima, troškovi svega oko nas neprestano rastu. Prosječna plaća, prema Zavodu za statistiku, iznosi 1630 eura bruto, dok je neto plaća prosječnog radnika 1178 eura. No, stvarnost je drugačija za mnoge sektore, poput tekstilne industrije, gdje plaća iznosi 990 eura, odnosno 756 eura neto. Kada se pogledaju troškovi, slike nisu ohrabrujuće. Cijene hrane, pića, režijskih troškova, stanarine i zabave sve su više. Primjerice, cijene hrane porasle su za 8,9%, dok su troškovi rekreacije i kulture povećani za 6,6%. Potrošačka košarica za prosinac 2023. iznosila je 947,43 eura, što je veće od prosječne najniže neto plaće u zemlji. Stvaranje dostojanstvenog života postaje izazov za mnoge obitelji, pogotovo one s nižim primanjima. (Savjeti.hr)

20.12.2023. (15:00)

Jedino ako ne idem s društvom van i na kave

Većini životni troškovi toliko visoki da štednja postaje nemoguća

Svaka četvrta osoba (25%) tvrdi da su u aktualnoj godini manje štedjeli u usporedbi s razdobljem kada su koristili kunu. Unatoč optimističnim najavama prema kojima dolazak eura nije trebao rezultirati rastom cijena i troškova života, inflacija je, u to više nema sumnje, ostavila traga na džepovima građana. Potvrđuje to i anketa koju je MojPosao proveo na uzorku od 3250 sudionika. Glavni razlog leži u sveprisutnoj inflaciji i nedovoljnom rastu plaća. Međutim, nisu svi rezultati pesimistični. Svaki deseti radnik i dalje štedi otprilike jednak iznos kao što su to činili prije promjene valute, a obično se, ističu, radi o 10% njihove plaće. Poslovni

13.06.2022. (13:00)

Djeca su naše najveće bogatstvo

Troškovi podizanja djeteta: do kraja srednje škole 460.000 kuna, a sa studiranjem 650.000 kuna (minimalno)

To je samo procjena, jer u Hrvatskoj ne postoji niti jedno relevantno istraživanje na tu temu. Jedna mama: za prvih godinu dana potrošila je 30.000 kuna (uz napomenu da je imala rabljenu opremu, kupila je samo kolica i krevetić), a onda sljedećih godina minimalno 20.000 kuna, što je do škole iznosilo ukupno 150.000 kuna. Uz materijalne troškove tu su i troškovi jaslica, vrtića, tete za čuvanje… Kad dijete krene u školu godišnje mu treba sveukupno oko 27.000 kuna, što je do 12. godine 135.000 kuna… Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta od 13. do 18. godine iznose 1.217,00 kuna , koliko je minimalni mjesečni iznos alimentacije, realno je to 2.500 kn mjesečno… Za studiranje je potrebno preko 30.000 kuna godišnje… procjenjuje Štedopis.hr

25.06.2019. (20:30)

Lista na kojoj je dobro biti dolje

Odlična infografika – usporedba cijena hrane, pića, stanovanja u državama EU

Eurostat je pustio odličnu vizualizaciju u kojoj uspoređuje cijene određenih skupina proizvoda u određenim državama s europskim  prosjekom te državama u kojima su te skupine proizvoda najjeftiniije, odnosno najskuplje. Npr. cijena hrane u Hrvatskoj je na 96% prosjeka EU, Rumunjska je najjeftinija s 65%, a najskuplja Švicarska (uključena u statistiku iako nije u EU) sa 163%. Troškovi stanovanja u Hrvatskoj su na 43% prosjeka EU, u Bugarskoj 33%, a u Švicarskoj 174%. Provjerite ovdje sve.

17.02.2018. (13:42)

Varka učestalih 30 kuna

5 sitnica na koje odu stotine kuna svaki mjesec

Poslovni nabraja 5 malih stvari na koje se troši pomalo, ali na kraju mjeseca to ispadne puno:
Dvije kave na dan i čaša vina nakon posla ne može biti jeftinije od 25 kuna, kad se pomnoži s 22 radna dana u mjesecu, cijena ovoga je 500 kuna
Plaćanje parkinga – više stotina kuna mjesečno, ovisno koliko košta koja zona, a pogotovo košta kad se ne plati
Jedna kutija cigareta dnevno = 700 kuna na mjesec
Jedan termin nekog sporta 30 kuna, jedno kino minimalno 30 kuna, pizza 30 kuna – ako je ovo jednom tjedno kad se pomnoži s 4 tjedna ispadne 360 kuna mjesečno
Automobil – redovni servisi, porez na cestovna vozila, osiguranja, tehnički pregledi i naknade za ceste koštaju 350 kuna mjesečno (ovdje nije uračunat benzin)…

31.08.2015. (16:44)

Ki bi da bi...

Za normalan život hrvatskoj obitelji mjesečno je potrebno – 16.500 kuna!

Kad kažemo da bi jednoj obitelji s dvoje djece trebala ministarska plaća za dostojanstven život, oko 16.500 kuna, osut ćete nas drvljem i kamenjem, piše Slobodna Dalmacija. Izračun ide ovako: 7400 samo za hranu, režije i higijenske potrepštine, još 1000 kuna goriva, 200 za marendu mjesečno na poslu jednog zaposlenog, 100 za dijete u školi, 410 kuna za kino i kazalište, 270 kuna za tisak, 200 za beletristiku i 100 kuna mjesečno roditeljima za kave koje će popiti s prijateljima i još po 50 kuna za bonove za mobitel ukupno 100 kuna. Tu je još 335 kuna mjesečne štednje za nove autogume i trošak autoosiguranja za registraciju auta, pa mjesečno šparanje za tjedan ljetovanja i tjedan zimovanja… Slobodna