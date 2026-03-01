Luksuz zvan preživljavanje

To je samo procjena, jer u Hrvatskoj ne postoji niti jedno relevantno istraživanje na tu temu. Jedna mama: za prvih godinu dana potrošila je 30.000 kuna (uz napomenu da je imala rabljenu opremu, kupila je samo kolica i krevetić), a onda sljedećih godina minimalno 20.000 kuna, što je do škole iznosilo ukupno 150.000 kuna. Uz materijalne troškove tu su i troškovi jaslica, vrtića, tete za čuvanje… Kad dijete krene u školu godišnje mu treba sveukupno oko 27.000 kuna, što je do 12. godine 135.000 kuna… Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta od 13. do 18. godine iznose 1.217,00 kuna , koliko je minimalni mjesečni iznos alimentacije, realno je to 2.500 kn mjesečno… Za studiranje je potrebno preko 30.000 kuna godišnje… procjenjuje Štedopis.hr