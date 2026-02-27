Nostalgični turizam

U intervjuu za glazbeni portal NME Angelo Badalamenti, skladatelj glazbe za poznatu američku seriju „Twin Peaks“ redatelja Davida Lyncha, ispričao kako je britanska kraljica bila velika ljubiteljica te serije. A to je saznao od – Paula McCartneyja. „U vrijeme kada se serija ‘Twin Peaks’ prikazivala diljem svijeta letio sam u London kako bih radio s McCartneyjem u studiju Abbey Road. Sad ću vam ispričati priču. Prije nego što smo počeli raditi, McCartney je bio pozvan da nastupi na proslavi kraljičinog rođendana. Kada su se susreli, obratio joj se s riječima: ‘Čast mi je što sam večeras ovdje, Vaše Veličanstvo, sada ću izvesti neke pjesme za Vas’. Na to mu je kraljica rekla: ‘Žao mi je, ne mogu ostati. Pet do osam je, moram ići pogledati ‘Twin Peaks‘, ispričao je Badalamenti.