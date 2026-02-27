Nostalgični turizam
“Twin Peaks” tura kroz Snoqualmie Valley – originalne lokacije snimanja kultne serije
Fanovi serije Twin Peaks Davida Lyncha mogu posjetiti stvarne lokacije serije u Snoqualmie, North Bendu i Fall Cityju, u državi Washington. Među atrakcijama su Snoqualmie Falls, Salish Lodge (Great Northern Hotel), Twede’s Cafe (Double R Diner), Reinig Bridge (Ronette’s Bridge), Centennial Log, bivši šerifov ured (DirtFish Rally School), historic Glazier building (draperija), Roadhouse u Fall Cityju i lokacije Big Ed’s Gas Farm. Mnoge od ovih lokacija su i danas funkcionalne, nudeći fotografije, hranu i uvid u kultni svijet serije dok uživate u prirodnim ljepotama Dolina Snoqualmie. Aubumn Reporter