Nostalgični turizam

“Twin Peaks” tura kroz Snoqualmie Valley – originalne lokacije snimanja kultne serije

Fanovi serije Twin Peaks Davida Lyncha mogu posjetiti stvarne lokacije serije u Snoqualmie, North Bendu i Fall Cityju, u državi Washington. Među atrakcijama su Snoqualmie Falls, Salish Lodge (Great Northern Hotel), Twede’s Cafe (Double R Diner), Reinig Bridge (Ronette’s Bridge), Centennial Log, bivši šerifov ured (DirtFish Rally School), historic Glazier building (draperija), Roadhouse u Fall Cityju i lokacije Big Ed’s Gas Farm. Mnoge od ovih lokacija su i danas funkcionalne, nudeći fotografije, hranu i uvid u kultni svijet serije dok uživate u prirodnim ljepotama Dolina Snoqualmie. Aubumn Reporter


Legende odlaze, filmovi ostaju

Filmska ostavština velikog redatelja: Od Eraserheada preko začudnih trilera do Twin Peaksa

Rođen 20. siječnja 1946. u Missouli, Montana, Lynch je započeo karijeru snimajući kratke filmove kasnih 1960-ih. Njegov prvi dugometražni film bio je utjecajan i pomaknut – Eraserhead (1977.), koji je napisao i režirao, a kasnije je postao kultni klasik. Uslijedio je ogroman uspjeh s filmom Čovjek slon, u kojem glume John Hurt i Anthony Hopkins. Lyncheva karijera uzletjela je tijekom 1980-ih. Uslijedio je film Dina, prema ZF romanu Franka Herberta iz 1984. koji nije zasjao na blagajnama, te noir psihološki triler iz 1986. Plavi baršun, s Kyleom MacLachlanom, Isabellom Rossellini, Dennisom Hopperom i Laurom Dern. Njegov majstorski potez bio je 1989. kad je stvorio Twin Peaks, seriju koja je stekla kultni status. Njegov scenaristički i redateljski rad također uključuje i naslove: Lost Highway (1997), The Straight Story (1999), Mulholland Drive i Inland Empire (2006). tportal, Forum

Svi smo to htjeli saznati: Tko je ubio Lauru Palmer?

Kraljica Elizabeta II. obožavala je seriju “Twin Peaks” toliko da je otkazala nastup slavnog glazbenika za svoj rođendan

U intervjuu za glazbeni portal NME Angelo Badalamenti, skladatelj glazbe za poznatu američku seriju „Twin Peaks“ redatelja Davida Lyncha, ispričao kako je britanska kraljica bila velika ljubiteljica te serije. A to je saznao od – Paula McCartneyja. „U vrijeme kada se serija ‘Twin Peaks’ prikazivala diljem svijeta letio sam u London kako bih radio s McCartneyjem u studiju Abbey Road. Sad ću vam ispričati priču. Prije nego što smo počeli raditi, McCartney je bio pozvan da nastupi na proslavi kraljičinog rođendana. Kada su se susreli, obratio joj se s riječima: ‘Čast mi je što sam večeras ovdje, Vaše Veličanstvo, sada ću izvesti neke pjesme za Vas’. Na to mu je kraljica rekla: ‘Žao mi je, ne mogu ostati. Pet do osam je, moram ići pogledati ‘Twin Peaks‘, ispričao je Badalamenti.

I mene svaki put trnci prođu

Bob iz Twin Peaksa: Jedinom ulogom u životu postao je kultni lik i čovjek iz mnogih noćnih mora

U pitanju je Frank Silva, redovni scenograf, dizajner rasvjete i dekorater kod Davida Lyncha (radio na filmovima Dina i Divlji u srcu), kojeg je redatelj primijetio u jednom trenutku dok je snimao scenu serije. I to tako da ga je spazio greškom, u ogledalu. Na sekundu se nerazumno prepao te je zbog tog osjećaja shvatio da bi se za jezovitog tipa moglo naći mjesta u samoj seriji. Lynch je to shvatio kao znak s neba. I bio je znak s neba pa je tako sasvim slučajno nastao zli duh Bob (tj. BOB), koji je i poslužio za razrješenje centralnog slučaja ubojstva Laure Palmer. Index

Što smo uopće očekivali?

‘Twin Peaks: povratak’: Serija koja nas gleda

“‘Twin Peaks: povratak’ zadao je takav coup de cinema da su ljudi ostali bez teksta, a Lynch bez pandana u svijetu filma. Ali prava pitanja nisu usmjerena seriji, nego gledateljima: što smo uopće očekivali? Koju priču želimo vidjeti? I što to govori o nama? Floskula po kojoj ‘dobra umjetnost ne nudi odgovore već postavlja pitanja’ guranje je glave u pijesak. Dobra umjetnost nudi briljantno jasne odgovore, samo ne na pitanja koja joj postavljamo. Vrhunska umjetnost svojim odgovorom razotkriva i laž naših pitanja”, piše Viktor Zahtila za Novosti o kontroverznom povratku kultne serije Davida Lyncha.

Sove nisu kakvima se čine

Novi ‘Twin Peaks’: Ako ste očekivali seriju iz devedesetih, iznenadit ćete se

“Živimo u snu, kaže i jedan od slogana koji prate novu sezonu Twin Peaksa. Prepustite li se tom snu, lakše ćete uroniti u svijet novoga ‘Twin Peaksa’. Taj san nije ugodan. Strašan je, mračan, košmaran i tjeskoban. No kao i uvijek kod Lyncha, negdje u njemu krije se i istina. Nećete je možda moći prepričati, ali svakako ćete je osjetiti”, piše Zrinka Pavlić o novom TV projektu velikog Davida Lyncha.

Težak zadatak - dosegnuti samog sebe

Prve dvije epizode ‘Twin Peaksa’: Bizarne, šokantnije, uvrnute, briljantne

Telegramov novinar pogledao je prve dvije nove epizode ‘Twin Peaks’, kaže da su “na momente kaotične, promjenjivog tempa, bizarne i šokantnije od onog na što smo navikli u originalnom serijala”, dodajući da su ova dva sata “u potpunosti uvrnuta, bizarna u klasičnoj maniri Lyncha, na momente vrlo uznemirujuća, no istovremeno brilijantna”.

Povratak ‘Twin Peaks’ i Davida Lyncha: U beskompromisnoj dvodijelnoj premijeri utjeha je gotovo potpuno zanemarena

I dalje se traži ubojica Laure Palmer

Kultni Twin Peaks vraća se 27 godina nakon premijere

Twin Peaks, serija koja je promijenila televiziju, u nedjelju se nakon gotovo tri desetljeća stanke novom sezonom vraća na male ekrane. Gotovo ništa od sadržaja novih 18 epizoda, koje će se prikazivati na američkoj mreži Showtime, nije procurilo u javnost. Dvije izvorne sezone prikazane su 1990. i 1991. na ABC-ju. “David Lynch dokazao je da se za televiziju može raditi drugačije”, kaže producent Damon Lindelof. U tadašnjem televizijskom krajoliku Twin Peaks nije se mogao nigdje svrstati. Narativni stil serije, ritam i glazba bili su suprotni tadašnjim televizijskim standardima. NY Times

Premijera novog Twin Peaksa na HBO-u

Nakon što je devedesetih godina snimljena posljednja epizoda Twin Peaksa, brojni fanovi ponovo će moći uživati u ovoj kultnoj seriji. Dvadeset i pet godina nakon ubojstva Laure Palmer u naoko idealnom gradiću Twin Peaks, FBI je zbog mnogih nejasnoća ponovno odlučio pokrenuti istragu. Novih osamnaest jednosatnih epizoda prikovat će vas za male ekrane za što će se pobrinuti i već provjerena glumačka postava koju predvodi Kyle MacLachlan kao jedinstveni agent Dale Cooper. Premijeru ćete moći pogledati 22. svibnja kada će HBO i HBO GO prikazati prve dvije epizode.. twinpeaks.hbo.hr