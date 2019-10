Tu i tamo, kad zatreba (minimalno 6 puta dnevno), bez bojazni da će ti netko reć da nije damski jer znaš da je ljudski. Ja mislim, možda i griješim, ali svejedno mislim da su ljudi koji po potrebi sočno opsuju bolji, sretniji i kvalitetniji ljudi. I mislim da je to sigurno jedan od razloga zbog kojih je Cher mlada sa 73. Jer zna da je “odjebi” ponekad nužan i da je “asshole” ponekad jedini točan opis, bez obzira na to što će netko u publici reć da je to ružno i neprimjereno jednoj dami – piše Andrea Andrassy o koncertu Cher i terapijskom psovanju na 24 sata.