Prvi korak

U narativima populističkih političara Europska unija često je krivac za nacionalne nevolje, što daje kisik euroskeptičnom nacionalnom diskursu. Zašto onda Ujedinjeno Kraljevstvo, jedina zemlja u kojoj je euroskepticizam doveo do referenduma o članstvu u EU, odstupa od tog trenda? Još jedna stranka koja je nadmašila očekivanja anketa je populistička desničarska stranka Reform UK, koju vodi dugogodišnji neprijatelj konzervativaca Nigel Farage, možda najpoznatiji po prijateljstvu s bivšim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom.

Pripisuju mu se i zasluge oko guranja Brexita. Konzervativci su možda svedeni na samo 121 zastupničko mjesto, a Reform UK možda je osigurao samo četiri mjesta, ali zajedno su ove dvije stranke osvojile više glasova od laburista, koji su osigurali više od 400 mandata. Farage je već dosad prisilio konzervativce da promijene politiku prema migrantima, šaljući ih u Ruandu. Dok će konzervativci sad tražiti novog lidera, njegova će uloga rasti. Pred laburistima su sad veliki izazovi – Britanija pati od istih problema kao i ostatak Europe. Ne uspiju li, desnica bi mogla nastaviti okupljati birače. Index