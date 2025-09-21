Prvi korak

Velika Britanija, Kanada i Australija službeno priznale Palestinu, Izrael: Ovo je nagrada Hamasu - Monitor.hr
Velika Britanija, Kanada i Australija službeno priznale Palestinu, Izrael: Ovo je nagrada Hamasu

Britanski premijer Keir Starmer objavio je službeno priznanje Države Palestine koju je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo kako bi “ponovno probudilo nadu u mir i rješenje s dvije države” između Izraelaca i Palestinaca. Prethodne britanske vlade zauzimale su stav da bi priznanje Palestine trebalo doći tek kao rezultat cjelovitog mirovnog sporazuma. Aktualni ministri ističu da postoji moralna odgovornost djelovati kako bi se sačuvala nada u trajni mir. Ovo pitanje već se duže vrijeme povremeno pojavljuje i u hrvatskoj javnosti. Predsjednik Zoran Milanović prije nekoliko dana rekao je da bi Hrvatska trebala priznati Palestinu. Odluku kritiziraju iz SAD-a, a očekivano i sam Izrael… Index, tportal, Jutarnji


