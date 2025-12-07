Ali joj svejedno vjeruju
Mladi Amerikanci sve više strahuju da će im umjetna inteligencija uzeti posao
Novo Harvard Youth Poll istraživanje otkriva da 59% mladih Amerikanaca (18–29) vidi umjetnu inteligenciju kao prijetnju budućem zaposlenju, više nego tradicionalne uzroke poput outsourcinga ili imigracije. Unatoč strahu, 35% ih redovito koristi AI alate, a 52% im vjeruje u obavljanju zadataka. Mladi su pesimistični: 41% vjeruje da će AI učiniti posao manje smislenim, a 44% misli da će im oduzeti prilike. Istraživanje uključuje 2.040 ispitanika i ilustrira ambivalentan odnos prema tehnologiji koja mijenja tržište rada.