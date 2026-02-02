Ako se ne posvađaju oko podjele fotelja
Ako SDP i Možemo! za naredne parlamentarne izbore poslože zajedničke liste, imaju vrlo realnu šansu dobiti vlast
Stvar je prilično matematički jasna. Ankete već dulje vremena govore o relativnoj stabilnosti političkih stranaka. Uzmimo onu zadnju, Crobarometra. Prvi je HDZ s nešto ispod 29%, standardni rejting HDZ-a. Oni mogu pasti do 25%, dok je SDP na 21 % i neće pasti puno niže jer imaju stabilnu glasačku jezgru. Gdje je problem s HDZ-om? Kao prvo, već je na vlasti tri mandata. Treći mandat možete u demokraciji ostvariti tek ako je politički suparnik jako nesposoban, a četvrti gotovo nikako. HDZ jednostavno mora imati desnog partnera jer im je izborni zenit nešto preko 30%. Pitanje je naravno, gdje ga uopće naći, iako i sami skreću udesno – ne iz uvjerenja, već iz nužde, nema desničarske jake nacionalne stranke. Goran Vojković za Index.