Ubojica iz Drniša osuđen i za obiteljsko nasilje. Ublažili mu kaznu, a za držanje oružja nisu zakazali nijedno ročište

  • Kako je postupak zbog ilegalnog držanja vatrenog oružja protiv osuđenog ubojice mogao biti ocijenjen kao “nije hitan”? I to “nije hitan” u takvoj mjeri da u dvije i pol godine nije održano ni jedno ročište – pita se Goran Vojković za Index, zaključivši da je policija radila svoj posao – pisala prijave i uhićivala kad je mogla.
  • Aleksić pružao otpor policiji prilikom uhićenja, imao kod sebe nož i ručno izrađeni pištolj (Index)
  • Ubojica osuđen i za obiteljsko nasilje. Prije 6 godina uznemirio strinu na ulici, sud mu ublažio kaznu (Index, Jutarnji)
  • Za vikend je u njemu trebao na maturalnu, umjesto toga u novom odijelu bit će pokopan (Index)
  • Prodavačica u Drnišu: Ubojica je došao u trgovinu i pitao hoće li ga snimiti kamere (Index)
  • Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku (Dalmatinski portal)

12.05. (10:00)

Da smanjim cijene? Prvo vi pa ja, može?

Vojković: Hrvatska turizam ne razvija, nego ga iskorištava. To nam sad stiže na naplatu

Ministar bi, razumije se, smanjio cijene. Istina, ne na svojoj vili, ona može ostati kao i prošle godine, ali općenito, smanjio bi cijene (Index). Samo ne bi krenuo od države, jer država je osjetljiv organizam. Ako joj dirnete PDV, odmah joj pozli. Moglo bi se dogoditi da netko otkrije kako cijena apartmana ne počinje kod iznajmljivača, a cijena večere ne počinje kada sjednete za stol, nego puno ranije: kod države. Ugradi se kroz PDV, među višima u Europi, ugradi se kroz porez na dohodak, kroz porez na dobit, kroz doprinose na plaću, kroz cijenu rada, kroz turističke pristojbe… Svaki radnik ima neto plaću, ali oko nje stoji cijela državna konstrukcija bruto iznosa, doprinosa, poreza, evidencija, obračuna i propisa. Kada se svi ti troškovi sliju u cijenu noćenja, ručka, parkinga i kuglice sladoleda, država stane pred mikrofone i s blagim izrazom zabrinutosti kaže privatnicima da bi bilo lijepo kada bi malo spustili cijene, kako bi eto pomogli toj istoj državi. Goran Vojković za Index

11.03. (21:00)

Povratak otpisanog: Za razliku od našeg pravosuđa, bista dijeli pravdu po kratkom postupku

Sudu za napad na bistu Rade Končara trebalo osam godina da donese presudu… Vojković: Koliko onda treba za ozbiljne slučajeve korupcije?

Rade Končar, partizan, prvi narodni heroj Jugoslavije, streljan je u Šibeniku od strane talijanskih fašista 22. svibnja 1942. U istrazi ni pod mučenjima nije nikoga odao. Talijanskim sucima je rekao: “Milosti ne tražim, niti bih je imao prema vama”, a egzekutorima, talijanskim kukavicama koji su ga svezali za stup i pucali mu u leđa, zavikao je: “Pucajte u prsa, kukavice!” Onda, više od 75 godina nakon što je ubijen – Rade Končar, odnosno njegova bista, nije ostala dužna svom napadaču. Svaki put kada lagano šepajući uđe u lift, Antu će pratiti natpis Končar na ploči s brojevima katova. Rade je svog napadača sredio u sekundi, istom onom srčanošću kako je davne 1942. zavikao talijanskim kukavicama. Cijeli se događaj zbio 2018. godine i već je pomalo izlazio iz kolektivne svijesti da nije nove vijesti – napadač na bistu Rade Končara je osuđen. Ako za ovakav jednostavan slučaj treba skoro osam godina, možda i deset, koliko vam treba za nešto složenije? Goran Vojković za Index

02.02. (13:00)

Ako se ne posvađaju oko podjele fotelja

Ako SDP i Možemo! za naredne parlamentarne izbore poslože zajedničke liste, imaju vrlo realnu šansu dobiti vlast

Stvar je prilično matematički jasna. Ankete već dulje vremena govore o relativnoj stabilnosti političkih stranaka. Uzmimo onu zadnju, Crobarometra. Prvi je HDZ s nešto ispod 29%, standardni rejting HDZ-a. Oni mogu pasti do 25%, dok je SDP na 21 % i neće pasti puno niže jer imaju stabilnu glasačku jezgru. Gdje je problem s HDZ-om? Kao prvo, već je na vlasti tri mandata. Treći mandat možete u demokraciji ostvariti tek ako je politički suparnik jako nesposoban, a četvrti gotovo nikako. HDZ jednostavno mora imati desnog partnera jer im je izborni zenit nešto preko 30%. Pitanje je naravno, gdje ga uopće naći, iako i sami skreću udesno – ne iz uvjerenja, već iz nužde, nema desničarske jake nacionalne stranke. Goran Vojković za Index.

19.01. (11:00)

Nekome povijest, svima račun

Galeb: skupi muzejski projekt bez publike i smisla

Titov Galeb u Rijeci još uvijek nije otvoren, ali je već potrošio oko 22 milijuna eura, uz godišnje troškove održavanja od najmanje 400.000 eura. Brod nema stvarnu vezu s Rijekom ni s antifašističkom borbom, a njegova povijesna važnost svodi se na Titova putovanja tijekom Hladnog rata. Kao muzej nudi kratak, jednokratan obilazak bez šire turističke privlačnosti i realne ekonomske održivosti. Projekt je primjer potopljenog troška: politički simbol koji se nastavlja financirati jer ga se nitko ne usuđuje proglasiti pogreškom. Goran Vojković za Index

14.11.2025. (23:00)

Rješenje za gužve na vidiku

Vojković: Hrvati ne vole javni prijevoz? Onda im ga učini bržim od auta!

Jučer sam relaciju koju taksijem prelaziš 45 minuta, vlakom prešao za 30 u 10% cijene. I to je cijela filozofija masovnog javnog prijevoza. Posloži ga da bude brži od automobila i ljudi će ga koristiti. A Hrvati vole izbjegavati jednostavna rješenja… Pogledajte Interliber: Velesajam je imao željeznicu, ostaci tračnica su sačuvani! Obnoviš kolosjek i za 3-5 minuta si od Glavnog kolodvora, bez gužvi i problema s parkiranjem… Goran Vojković na svom Facebooku

10.11.2025. (20:00)

Desnica bez desne ruke

Vojković: Hrvatska desnica nema relevantnu organizaciju, a neki izvana bi nas željeli vidjeti destabilizirane

Prosvjedi i predstave zamaskiranih zadnjih su dana medijski i scenski vrlo upečatljive i za Hrvatsku vrlo neugodne. Pisali smo već: takvi događaji odgovaraju samo Vučiću, velikosrpskoj pa i ruskoj politici. Nije zato teško pretpostaviti da će se uz policiju i DORH zanimati i druge službe. Ako niste primijetili, otkada je Trump Orbanu jasno rekao da ako ostane na ruskim energentima da neće biti dobro, položaj Hrvatske, zemlje koja ima naftni terminal, LNG terminal (tko je ono bio protiv, SDP?) i suvremeni naftovod postao je jako važan. Mnogima to ne odgovara. Mnogi bi ovdje voljeli vidjeti destabilizaciju. Prosvjedi, koliko god glasni bili, skrivaju političku istinu. Desnica, pri čemu mislimo na one desnije od HDZ-a, jednostavno nema snage. Nema relevantnu organizaciju, nema infrastrukturu, nema ljude koji bi u Saboru činili iole ozbiljnu političku grupu. Nema ni kandidate. Goran Vojković za Index.

17.09.2025. (16:00)

Zaštita djece kao Trojanski konj

Vojković o Chat Controlu: Prefrigani i podli model guranja kontrole komunikacija

End-to-end enkripcija znači da do sadržaja tako zaštićene poruke ne mogu doći ni telekom operator, ni sama firma kao što je WhatsApp, a niti tajne službe, barem ne bez da se jako potrude. Sadašnje enkripcije ne mogu probiti ni superračunala – no moguće je doći do poruke zaobilaznim metodama (npr. preko backup sustava koji obično nije tako zaštićen). Ako niste neki novi Pablo Escobar, možete biti prilično sigurni da nitko ne čita vaše poruke. Jednostavno je preskupo. Ako se dopusti skeniranje – to znači da sadržaj poruke više nije tajan. Ne možete istovremeno imati end-to-end enkripciju i mogućnost nadzora. Ako se poruka može skenirati radi CSAM sadržaja, može se skenirati i da bi se vidjelo pričate li nešto protiv režima. Istraživački novinari su pronašli kako iza te inicijative stoje ne samo političari nego i organizacije koje su bliske tehnološkim kompanijama koje bi prodavale softvere za nadzor, posao vrijedan milijarde. Goran Vojković za Index

27.08.2025. (13:00)

Možda je kasnije ipak bilo neke šanse...

Vojković: Varteks je i u 80-ima bio u problemima, brojni štrajkovi zbog malih plaća i ‘besparice’ to dokazuju

Mitska slava jugoslavenske industrije, o kojoj se danas s nostalgijom govori po društvenim mrežama, bila je kratka i prolazna, dio 70-ih i početak 80-ih godina, kada se proizvodilo za cijelu Jugoslaviju pa još i licencno za izvoz. Onda se svijet promijenio. Prvo se gospodarski otvorila Kina, a onda i ostatak Azije. Proizvodnja tekstila, intenzivna industrijska proizvodnja malih zarada otišla je tamo gdje su radnici jeftiniji. Varteks se s time nije mogao nositi, kao ni ostatak hrvatske tekstilne industrije. Cijela ta virtualna vika “želimo tvornice” uostalom nije nikakav urlik radničke klase (ta danas s majstorskim zanimanjima prilično dobro živi, pitajte prvog keramičara), već internetska buka umorne srednje klase koja bi udarala pečate i sebi govorila kako je bitna. Priča o Varteksu se onda proširi na nostalgiju prema bivšim vremenima i bivšim režimima, kako je eto bilo posla, kako je eto bilo plaća, kako “se proizvodilo”, a sada eto samo trgujemo, otvori se cijela jedna rijeka kukanja i zazivanja boljih vremena, koja u stvarnosti nikada nisu postojala. Goran Vojković za Index.

02.06.2025. (10:00)

Kad makijato pobijedi TikTok

Vojković: Izbori dokazali da Plenković igra šah, a ostali Čovječe ne ljuti se

Ukratko – pobijedila je stranka koja je imala klasičnu kampanju, rad na terenu i disciplinu među članovima i aktivistima. Slavi HDZ, stara politička škola. Standardni politički rad. Tiho, uporno, kako to već rade oni koji znaju zanat, uvukli su se u svaku županiju, ušli u svako selo i zaselak, u svaku zadimljenu birtiju i popričali uz makijato ili deci-deci, prilagodivši se lokalnom koloritu. Voljeli ih ili ne – mora se primijetiti da u HDZ-u znaju posao, vlast u državi se ne dobiva kreveljenjem na TikToku i uputama za kuhanje tradicionalnih jela. Cijela priča oko Vukovara govori da Plenković – razumije politiku. HDZ u Vukovaru HDZ nije imao svog kandidata jer im nije ni trebao. Izgubili su grad u kojem ionako nisu mogli pobijediti, ali su dobili nešto puno važnije – moć nad koalicijskim partnerom. To više nije izborna taktika. Goran Vojković za Index