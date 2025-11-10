Desnica bez desne ruke

Prosvjedi i predstave zamaskiranih zadnjih su dana medijski i scenski vrlo upečatljive i za Hrvatsku vrlo neugodne. Pisali smo već: takvi događaji odgovaraju samo Vučiću, velikosrpskoj pa i ruskoj politici. Nije zato teško pretpostaviti da će se uz policiju i DORH zanimati i druge službe. Ako niste primijetili, otkada je Trump Orbanu jasno rekao da ako ostane na ruskim energentima da neće biti dobro, položaj Hrvatske, zemlje koja ima naftni terminal, LNG terminal (tko je ono bio protiv, SDP?) i suvremeni naftovod postao je jako važan. Mnogima to ne odgovara. Mnogi bi ovdje voljeli vidjeti destabilizaciju. Prosvjedi, koliko god glasni bili, skrivaju političku istinu. Desnica, pri čemu mislimo na one desnije od HDZ-a, jednostavno nema snage. Nema relevantnu organizaciju, nema infrastrukturu, nema ljude koji bi u Saboru činili iole ozbiljnu političku grupu. Nema ni kandidate. Goran Vojković za Index.