Povratak otpisanog: Za razliku od našeg pravosuđa, bista dijeli pravdu po kratkom postupku
Sudu za napad na bistu Rade Končara trebalo osam godina da donese presudu… Vojković: Koliko onda treba za ozbiljne slučajeve korupcije?
Rade Končar, partizan, prvi narodni heroj Jugoslavije, streljan je u Šibeniku od strane talijanskih fašista 22. svibnja 1942. U istrazi ni pod mučenjima nije nikoga odao. Talijanskim sucima je rekao: “Milosti ne tražim, niti bih je imao prema vama”, a egzekutorima, talijanskim kukavicama koji su ga svezali za stup i pucali mu u leđa, zavikao je: “Pucajte u prsa, kukavice!” Onda, više od 75 godina nakon što je ubijen – Rade Končar, odnosno njegova bista, nije ostala dužna svom napadaču. Svaki put kada lagano šepajući uđe u lift, Antu će pratiti natpis Končar na ploči s brojevima katova. Rade je svog napadača sredio u sekundi, istom onom srčanošću kako je davne 1942. zavikao talijanskim kukavicama. Cijeli se događaj zbio 2018. godine i već je pomalo izlazio iz kolektivne svijesti da nije nove vijesti – napadač na bistu Rade Končara je osuđen. Ako za ovakav jednostavan slučaj treba skoro osam godina, možda i deset, koliko vam treba za nešto složenije? Goran Vojković za Index