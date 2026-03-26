Za nostalgičare i one koje ipak zanima povijest

OldMapsOnline je fascinantna digitalna arhiva koja funkcionira kao “Google Maps za prošlost”. To je zapravo tražilica koja indeksira i prostorno povezuje više od pola milijuna povijesnih karata iz najuglednijih svjetskih knjižnica i arhiva (poput Britanske knjižnice ili sveučilišta Stanford). Umjesto da pretražujete po ključnim riječima (iako možete i to), stranica koristi geoprostornu pretragu. Na desnoj strani ekrana vidite modernu kartu svijeta, a na lijevoj se automatski pojavljuju povijesne karte koje pokrivaju točno onaj dio koji trenutno gledate. Što više zumirate određeni grad ili regiju, rezultati postaju precizniji.