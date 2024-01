Borba za neslobodu

Čedo Prodanović je, dakle, čitatelj. I to ga, čini mi se, spašava od mnogih specifičnih i manje specifičnih bolesti vremena i zemlje u kojoj provodi svoju veliku odvjetničku karijeru. Zemlje koja je, na žalost svoju i našu, bila i ostala nedostojna da joj on bude glavni državni odvjetnik. A zapravo je bio idealan za takav posao. Tvrd, nepomičan i jak, na licu mu ne vidiš drži li u onim šakama fleš rojal ili tek par sedmica, s jasnim životnim i ideološkim uvjerenjima, koja su, međutim, bez utjecaja na meritum – ili su upravo od presudnog utjecaja: uvjerenjima Čedo štiti meritum – on je glavni državni odvjetnik u idealnoj hrvatskoj Republici. Između ostalog i zato što je Čedo Prodanović načitan čovjek. Čedi Prodanoviću u njegovim se kratkim i nepreuzetnim javnim nastupima, u svakoj ovlaš izgovorenoj rečenici, prepoznaje njegovo cjeloživotno književno žiriranje. On je neprofesionalni čitatelj beletristike, ali sve što je ikad pročitao ugrađeno je u način na koji se bavi svojom profesijom. Te na kraju, ugrađeno je i u njegov nepomjerljivi identitet. Miljenko Jergović