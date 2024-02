Ako mu ne prođe, moći će se uskoro ponovno kandidrati za predsjednika i sve pet

Zašto bi dob, odnosno punoljetnost, bila uvjet za ostvarivanje biračkog prava? Zato što se punoljetnost temelji na dosezanju dobi koja jamči dovoljnu samostalnost u odlučivanju i promišljanju, a što proizlazi iz razvoja kognitivnih sposobnosti. Zagovaratelji spuštanja dobne granice obično ističu da su stariji srednjoškolci već dobro upoznati s društvenim problemima oko sebe, da se glasanjem sa 16 godina odgaja nova demokratska generacija, da se time širi krug građana koji odlučuju o odlukama što se odnose na sve u nekoj zemlji te da su zahvaljujući dostupnim tehnologijama i obrazovanju današnji 16-godišnjaci puno zreliji u političkom smislu od ranijih naraštaja.

No, uzevši u obzir da 16-godišnjaci nisu zakonski u mogućnosti donositi niz samostalnih odluka bez svojih roditelja (od tetoviranja do stupanja u brak) upravo zato što još kognitivno i emotivno sazrijevanju, stoga njihove odluke (uključujući one političke) mogu lako biti plod nečijeg pritiska ili trenutnog hira. Višeslav Raos za tportal.