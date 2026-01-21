Ima nešto važnije od novca

„Uslužnost i pristojnost bitne su stavke svakog posla u Americi. Cilj zaposlenika jest da kupcu olakša. Na neki način, plaćen si da se smješkaš i govoriš ‘molim’ i ‘hvala’. Čak i u ‘Walmartu’ postoje zaposlenici čiji je (skromno plaćen) posao pozdravljati kupce pri ulasku u trgovinu. Istina, nekad se pretjera, ali nakon gotovo četiri godine života u Hrvatskoj… nedostaju mi osmijesi! Mogu biti lažni, mogu biti usiljeni, ali su tako ugodni. Ovdje, umjesto osmijeha, nailazim na potpunu ravnodušnost, ili još gore – poglede obojane skepticizmom i prijezirom. Ne svugdje, naravno. Ondje gdje sam redoviti gost, dočekuju me iskreni osmijesi i pristojnost. Ali, zar zaista moram svima biti prijatelj kako bih dobio malo ljubaznosti?“ piše hrvatski zet, Amerikanac Cody Brown.