Warren Buffett: Ljubaznost kao najisplativija životna investicija - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ima nešto važnije od novca

Warren Buffett: Ljubaznost kao najisplativija životna investicija

Warren Buffett, jedan od najbogatijih ljudi svijeta i dugogodišnji čelnik Berkshire Hathawaya, ističe da je ljubaznost važnije mjerilo osobne vrijednosti od novca. U posebnoj emisiji CNBC-ja poručio je da ljubaznost ništa ne košta, ne pripada nijednoj ideologiji i uvijek se vraća „s kamatama“. Kao uzor navodi Toma Murphyja, poslovnog lidera poznatog po toplom, ali odlučnom pristupu. Iako odluke ponekad moraju biti oštre, reputacija koju gradimo prema ljudima, zaključuje Buffett, ostaje ono po čemu nas se pamti. Točka na i


Slične vijesti

25.04.2015. (15:17)

Zemlja bahatih i nestrpljivih

Korisnička (ne)usluga: Zašto u Hrvatskoj nalazim tako malo osmijeha?

„Uslužnost i pristojnost bitne su stavke svakog posla u Americi. Cilj zaposlenika jest da kupcu olakša. Na neki način, plaćen si da se smješkaš i govoriš ‘molim’ i ‘hvala’. Čak i u ‘Walmartu’ postoje zaposlenici čiji je (skromno plaćen) posao pozdravljati kupce pri ulasku u trgovinu. Istina, nekad se pretjera, ali nakon gotovo četiri godine života u Hrvatskoj… nedostaju mi osmijesi! Mogu biti lažni, mogu biti usiljeni, ali su tako ugodni. Ovdje, umjesto osmijeha, nailazim na potpunu ravnodušnost, ili još gore – poglede obojane skepticizmom i prijezirom. Ne svugdje, naravno. Ondje gdje sam redoviti gost, dočekuju me iskreni osmijesi i pristojnost. Ali, zar zaista moram svima biti prijatelj kako bih dobio malo ljubaznosti?“ piše hrvatski zet, Amerikanac Cody Brown.