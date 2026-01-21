Ima nešto važnije od novca
Warren Buffett: Ljubaznost kao najisplativija životna investicija
Warren Buffett, jedan od najbogatijih ljudi svijeta i dugogodišnji čelnik Berkshire Hathawaya, ističe da je ljubaznost važnije mjerilo osobne vrijednosti od novca. U posebnoj emisiji CNBC-ja poručio je da ljubaznost ništa ne košta, ne pripada nijednoj ideologiji i uvijek se vraća „s kamatama“. Kao uzor navodi Toma Murphyja, poslovnog lidera poznatog po toplom, ali odlučnom pristupu. Iako odluke ponekad moraju biti oštre, reputacija koju gradimo prema ljudima, zaključuje Buffett, ostaje ono po čemu nas se pamti. Točka na i