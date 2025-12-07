Enciklopedija života, smrti i Netflix adaptacija
Wikipedia ove godine: tekst o Charlieju Kirku bio je najčitaniji, pregledan čak 45 milijuna puta
Drugo mjesto zauzeo je, tradicionalno, popis istaknutih preminulih osoba u 2025., a zanimljivo je da je upravo popis za 2024. bio najčitaniji članak prošle godine. Treće mjesto na popisu najčitanijih članaka na Wikipediji pripalo je Edu Geinu, američkom serijskom ubojici čiji je život prikazan u trećoj sezoni Netflixove true crime antologije Monster. Na popisu se nalaze i američki predsjednik Donald Trump, kojem je ovo već osmo pojavljivanje na listi, te papa Lav XIV, prenosi tportal. Na listi su i Elon Musk te Zohran Mamdani, zatim razni filmovi, Ozzy Osbourne, papa Franjo, ali i političke teme vezane uz SAD. N1… Najpopularnija internetska enciklopedija uskoro obilježava četvrt stoljeća postojanja.