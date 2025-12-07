Wikipedia ove godine: tekst o Charlieju Kirku bio je najčitaniji, pregledan čak 45 milijuna puta - Monitor.hr
Danas (16:00)

Enciklopedija života, smrti i Netflix adaptacija

Wikipedia ove godine: tekst o Charlieju Kirku bio je najčitaniji, pregledan čak 45 milijuna puta

Drugo mjesto zauzeo je, tradicionalno, popis istaknutih preminulih osoba u 2025., a zanimljivo je da je upravo popis za 2024. bio najčitaniji članak prošle godine. Treće mjesto na popisu najčitanijih članaka na Wikipediji pripalo je Edu Geinu, američkom serijskom ubojici čiji je život prikazan u trećoj sezoni Netflixove true crime antologije Monster. Na popisu se nalaze i američki predsjednik Donald Trump, kojem je ovo već osmo pojavljivanje na listi, te papa Lav XIV, prenosi tportal. Na listi su i Elon Musk te Zohran Mamdani, zatim razni filmovi, Ozzy Osbourne, papa Franjo, ali i političke teme vezane uz SAD. N1… Najpopularnija internetska enciklopedija uskoro obilježava četvrt stoljeća postojanja.


Slične vijesti

22.10. (17:00)

Kad ju više čitaju botovi nego studenti

Wikipedia bilježi pad posjeta zbog AI pretraživača i društvenih mreža

Wikipedia je zabilježila pad od osam posto pregleda stranica jer generativna umjetna inteligencija i društvene mreže mijenjaju način na koji ljudi traže informacije. Novi sustavi otkrili su da su dio prometa stvarali prikriveni botovi. Wikimedia upozorava da AI alati sve češće daju odgovore bez linkanja na izvore poput Wikipedije, što smanjuje broj posjeta i volontera. Zaklada zato razvija sustave za bolje pripisivanje sadržaja i nove načine privlačenja čitatelja i donatora. Tech Crunch, tportal

01.10. (12:00)

Njegova verzija istine (sve se bojimo)

Musk najavljuje Grokipediu, svoju verziju Wikipedije

Ovaj potez nije iznenađenje s obzirom na to da je Musk već dugo u sukobu s Wikipedijom, koju je u više navrata optužio za “woke” pristranost i čak pozivao na obustavu njezina financiranja, koje se temelji na donacijama korisnika. Za izgradnju Grokipedije, Musk planira koristiti Grok, chatbot koji je razvio njegov startup xAI kao alternativu popularnom ChatGPT-u. Tvrdi kako Grok može provjeriti što je istinitno ili lažno napisano na Wikipedijinim stranicama. Ipak, valja podsjetiti kako je i sam Grok u prošlosti imao problema, uključujući kontroverzne izjave poput hvaljenja Hitlera. Index

14.02. (21:00)

Vaša nova omiljena online destinacija

Upoznajte WikiTok, kombinaciju Wikipedije i TikToka

Web aplikacija WikiTok isporučuje članak nasumično, s privlačnom slikom koja ispunjava zaslon. Ako vas nešto zanima, možete kliknuti Read More, nakon čega će se cijeli članak na Wikipediji pojaviti u drugom prozoru. Ako vam se ne dopadne, pomaknite se prema gore i nasumično će se pojaviti drugi članak. Razvojni programer Issac Germal namjerno je ugradio tu nasumičnost i ne namjerava je mijenjati u dogledno vrijeme. Cilj je, naime, izbjeći diktat algoritama u svakodnevnom životu. tportal

12.10.2024. (10:00)

Bots out, humans in

Urednici Wikipedije pokrenuli “veliko čišćenje” AI sadržaja

Skupina urednika, koji pišu i uređuju članke za Wikipediju, objavila je “rat” lošem sadržaju nastalome uz pomoć jezičnih alata na toj internetskoj enciklopediji. Njihov nedavno pokrenuti WikiProject AI Cleanup kolaboracija je s ciljem čišćenja enciklopedijske građe od objektivno lošeg sadržaja, bez navedenih izvora i upitne korisnosti. Jezični modeli u pravilu ne stvaraju kvalitetan sadržaj, kakav bismo očekivali na enciklopediji, ne paze na točnost i provjerene izvore, skloni su halucinacijama i pisanju netočnih informacija uz visoku dozu samopouzdanja. Tome nije mjesto na Wikipediji, kažu pokretači ovog projekta, a naveli su i svoje ciljeve. Bug

17.02.2023. (15:00)

Džepno znanje

Sretan joj 20. rođendan! Hrvatska Wikipedia ima šanse opet biti pouzdana

Hrvatska Wikipedia, točnije Wikipedia na hrvatskom – jer se izdanja klasificiraju prema jeziku koji koriste, a ne geografskim granicama ili nacionalnosti, danas sadrži 213.898 članaka koji su ukupno uređivani 6,57 milijuna puta i 287.446 registriranih korisničkih računa od kojih je 590 aktivnih (napravili su bar nešto na Wikipediji u posljednjih 30 dana). Dugi niz godina hrvatskom Wikipedijom vladali su administratori koji su je pretvorili u desničarsko glasilo problematičnog pristupa sadržaju, posebno povijesnom. Po pristranoj uređivačkoj politici i nepouzdanosti informacija hrvatska Wikipedija je jedinstvena u svijetu. No, nakon što je “posao” uređivanja preuzela određena grupa ljudi, situacija je osjetno bolja. U Hrvatskoj wiki entuzijasta, koji su aktivni urednici i redovito dolaze na okupljanja zajednice, ima oko 20-30, još oko 50 njih koji su aktivni i povremeno dolaze i stotine njih koji aktivno uređuju samo onaj dio Wikipedije koji se odnosi na njihov interes. Netokracija

17.11.2022. (20:00)

Zabavna i poučna

Wikipedia novim opcijama želi privući nove suradnike i učiniti proces uređivanja zabavnijim

Zaklada Wikimedia nove značajke testira još od 2019., a sada ih službeno najavljuje na razini cijele platforme. Novi će korisnici odmah dobiti pristup prilagođenoj stranici za suradnike koja bi ih trebala potaknuti da počnu uređivati sadržaj. Također će im biti dodijeljen mentor koji će im moći odgovoriti na sva pitanja. Novim se značajkama želi doskočiti poteškoćama koje bi novi korisnici imali prilikom dodavanja novih ili uređivanja postojećih članaka jer najčešće ne bi znali kako započeti. Iako su promjene uglavnom tehničke prirode, cilj je pomoći u povećanju broja ljudi koji se osjećaju ugodno povezujući se s drugim ljudima u Wikipedijinoj zajednici, osobito u manjim wikijima kojima su prijeko potrebni novi urednici. Bug

08.07.2021. (15:30)

Admini paze što rade

Hrvatska je imala prvog procjenitelja dezinformacija za Wikipediju na svijetu

T-portal piše o slučaju lažnih informacija na hrvatskoj Wikipediji: Nakon četveromjesečnog rada imenovani procjenitelj dezinformacija, čiji je identitet i dalje nepoznat široj javnosti, sastavio je opsežno izvješće naslovljeno Slučaj hrvatske Wikipedije: Enciklopedija znanja ili enciklopedija za naciju? Suradnja je prekinuta s nizom administratora koji su dosad uređivali Wikipediju, a jedan od njih dobio je globalnu zabranu rada. Sporni članci se popravljaju.

16.03.2021. (22:30)

Sabirni otpis

Oduzete ovlasti urednicima hrvatske Wikipedije

Nakon višegodišnjih napora lokalne zajednice da se riješi SpeedyGonsalesa, Roberte F., Kubure i Zeljka, administratora hrvatske Wikipedije koji su je cijelo desetljeće koristili za širenje revizionističke mitomanije i lažnim profilima priječili svaku mogućnost promjene, 1. ožujka oduzete su im ovlasti – pišu Novosti i opisuju kako je tekla procedura smjene ovo četvero urednika, ali i kako će trebati aktivirati još dobronamjernih suradnika kojima predstoji velik posao popravljanja hrpe pristranih članaka i brisanje falsifikata koji su se upravo zahvaljujući Wikipediji uspješno širili

16.01.2021. (10:00)

I još uvijek je mlađa i od Monitora i od Foruma

Wikipedia: 20 godina online-enciklopedije

Kada je 15.1.2001. utemeljio Wikipediju, zajedno s Larryjem Sangerom, Jimmy Wales vjerojatno nije mogao ni sanjati da ćebesplatna online-enciklopedija jednoga dana imati više od 50 milijuna članaka, koliko ih danas postoji. Wikipedia je trenutno jedna od 20 globalno najpopularnijih web-stranica, i to još uvijek bez komercijalnog karaktera. Wales je prije točno dva desetljeća sročio prvi članak na engleskom jeziku i pozdravio – kako je to i običaj među programerima – svoje čitatelje riječima „Hello World”. Deutsche Welle

09.12.2019. (09:30)

Zato jer je istina na internetu uvijek u "constant beta"

Zašto je hrvatska Wikipedia smeće?

Hrvatskom Wikipedijom već godinama dominiraju administratori iz redova radikalne, klerikalne desnice koji iskrivljuju sve važne informacije o recentnijoj hrvatskoj povijesti zbog čega je ona postala sramotnim slučajem i crnom ovcom inače vrijednog globalnog projekta – piše Nenad Jarić Dauenhauer za Index.