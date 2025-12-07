Enciklopedija života, smrti i Netflix adaptacija

Hrvatska Wikipedia, točnije Wikipedia na hrvatskom – jer se izdanja klasificiraju prema jeziku koji koriste, a ne geografskim granicama ili nacionalnosti, danas sadrži 213.898 članaka koji su ukupno uređivani 6,57 milijuna puta i 287.446 registriranih korisničkih računa od kojih je 590 aktivnih (napravili su bar nešto na Wikipediji u posljednjih 30 dana). Dugi niz godina hrvatskom Wikipedijom vladali su administratori koji su je pretvorili u desničarsko glasilo problematičnog pristupa sadržaju, posebno povijesnom. Po pristranoj uređivačkoj politici i nepouzdanosti informacija hrvatska Wikipedija je jedinstvena u svijetu. No, nakon što je “posao” uređivanja preuzela određena grupa ljudi, situacija je osjetno bolja. U Hrvatskoj wiki entuzijasta, koji su aktivni urednici i redovito dolaze na okupljanja zajednice, ima oko 20-30, još oko 50 njih koji su aktivni i povremeno dolaze i stotine njih koji aktivno uređuju samo onaj dio Wikipedije koji se odnosi na njihov interes. Netokracija