Kad ju više čitaju botovi nego studenti
Wikipedia bilježi pad posjeta zbog AI pretraživača i društvenih mreža
Wikipedia je zabilježila pad od osam posto pregleda stranica jer generativna umjetna inteligencija i društvene mreže mijenjaju način na koji ljudi traže informacije. Novi sustavi otkrili su da su dio prometa stvarali prikriveni botovi. Wikimedia upozorava da AI alati sve češće daju odgovore bez linkanja na izvore poput Wikipedije, što smanjuje broj posjeta i volontera. Zaklada zato razvija sustave za bolje pripisivanje sadržaja i nove načine privlačenja čitatelja i donatora. Tech Crunch, tportal