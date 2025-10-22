Wikipedia bilježi pad posjeta zbog AI pretraživača i društvenih mreža - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kad ju više čitaju botovi nego studenti

Wikipedia bilježi pad posjeta zbog AI pretraživača i društvenih mreža

Wikipedia je zabilježila pad od osam posto pregleda stranica jer generativna umjetna inteligencija i društvene mreže mijenjaju način na koji ljudi traže informacije. Novi sustavi otkrili su da su dio prometa stvarali prikriveni botovi. Wikimedia upozorava da AI alati sve češće daju odgovore bez linkanja na izvore poput Wikipedije, što smanjuje broj posjeta i volontera. Zaklada zato razvija sustave za bolje pripisivanje sadržaja i nove načine privlačenja čitatelja i donatora. Tech Crunch, tportal


Slične vijesti

Prekjučer (12:00)

Botovi ne trebaju audiciju

Hollywood bruji zbog Tilly Norwood: može li AI glumica zamijeniti stvarne ljude?

Pojava Tilly Norwood, prve “AI glumice” s vlastitom agencijom i Instagram profilom, izazvala je žestoke rasprave u Hollywoodu i šire. Dok producent Nebojša Taraba tvrdi da je riječ o marketinškom triku i starim tehnikama digitalne manipulacije, glumica Linda Begonja i komičarka Marina Orsag upozoravaju da umjetna inteligencija ugrožava samu bit glume – ljudsku emociju, iskustvo i spontanost. Pisac i programer Želimir Periš smatra da će AI preuzeti “šund”, dok će pravu umjetnost i dalje stvarati ljudi, barem dok publika ne poželi aplaudirati – ekranu. tportal

15.10. (21:00)

Kad pametni novac upozna glupu ideju – i svejedno uloži

Pamet na kredit: kako kapitalizam od umjetne inteligencije pravi umjetnu glupost

U tekstu Marka Kostanića za Novosti razmatra se kako pojam “pameti” u politici i ekonomiji gubi smisao u doba investicijskog buma umjetne inteligencije. Dok se u Hrvatskoj vode ideološke borbe o prošlosti, Zapad ulaže u AI – no i te “pametne” investicije sve više nalikuju balonu. Autor ističe da kapitalizam selektivno definira racionalnost: dok bogati ulažu u “pametne” tehnologije, većina trpi posljedice. U svijetu u kojem tržište odlučuje umjesto razuma, granica između pametnog i glupog postaje nebitna – sve dok sustav funkcionira.

15.10. (19:00)

Kad umjetna inteligencija seli na selo

Mali indijski gradovi postaju globalna tvornica AI podataka

Sve više IT kompanija u Indiji seli poslove vezane uz umjetnu inteligenciju iz metropola u manje gradove poput Virudhunagara, gdje su troškovi niži, a radna snaga visokoobrazovana. Taj trend, poznat kao cloud farming, predvode firme Desicrew i NextWealth, koje treniraju i testiraju AI modele za klijente iz SAD-a i Europe. Oko 70 posto zaposlenih čine žene, a industrija bi u idućih pet godina mogla stvoriti 100 milijuna novih radnih mjesta. “Silicijska dolina gradi motore, Indija ih održava”, poručuju stručnjaci. Poslovni

15.10. (15:00)

Neka i to uđe u Ustav

Počelo je: Ohio predlaže zabranu brakova između ljudi i umjetne inteligencije

U američkoj saveznoj državi Ohio predstavljen je zakon koji bi zabranio brakove između ljudi i umjetne inteligencije te spriječio pravno priznavanje AI sustava kao osoba. Prijedlog zastupnika Thaddeusa Claggetta klasificira umjetnu inteligenciju kao “neosjetljive entitete”, čime joj uskraćuje mogućnost da ima prava ili status supružnika. Ovaj neobičan zakon otvara pitanja o granicama osobnosti, intime i pravne subjektivnosti u doba tehnologije, dok kritičari upozoravaju da bi mogao kriminalizirati emocionalne odnose koje ljudi razvijaju s digitalnim partnerima. Mreža

14.10. (15:00)

Zbog nje stvarni influenceri odlaze na burzu

Influenceri koje je stvorila AI sve popularniji, agencijama donose tisuće eura mjesečno

Aitana je inflencerica koju je stvorila umjetna inteligencija. I iako nije riječ o stvarnoj osobi, na Instagramu ima više od 380 tisuća pratitelja, a agencija za koju “radi” na njoj zarađuje čak oko 15 tisuća eura mjesečno. Aitanina agencija odlučuje s kim će ona surađivati. Tvrtke sve češće angažiraju virtualne modele za promociju proizvoda. S virtualnim modelima pitanja poput radničkih prava i zaštite privatnosti postala su suvišna: oni mogu raditi non-stop i uvijek su na raspolaganju svojim pratiteljima. DW

12.10. (16:00)

Umjetna inteligencija, stvarni problemi

Šefovi Mete i OpenAI-ja priznali: Da, AI balon bi uskoro mogao puknuti

Dok Bill Gates i drugi tehnološki lideri tvrde da će umjetna inteligencija do 2030. nadmašiti ljude i ukinuti 40% poslova, sve je više upozorenja da bi se AI balon mogao rasprsnuti. Unatoč ulaganjima većim od 750 milijardi dolara, studija MIT-ja pokazuje da 95% AI projekata ne donosi dobit. Čak i Mark Zuckerberg priznaje da sektor podsjeća na dot-com eru — s prevelikim očekivanjima, golemim dugovima i nejasnim strategijama — no smatra da je još opasnije ne ulagati. Index

11.10. (09:00)

Kad Michael Jackson oživi u 4K

Sora sve popularnija, ali OpenAI pleše po tankom ledu autorskih prava

OpenAI-jev novi alat za pretvaranje teksta u video, Sora, preuzet je više od milijun puta u pet dana i zauzeo vrh App Storea. No uz popularnost stižu i kontroverze — aplikacija generira realistične videozapise preminulih osoba i likova zaštićenih autorskim pravima. Kritike su potaknule rasprave o granicama slobode izražavanja i zaštite prava autora. OpenAI najavljuje promjene i mogućnost podjele prihoda, ali mnogi očekuju da će se stvarni “nastavak” ove priče odvijati – na sudu. Index

09.10. (00:00)

Kad Siri postane tvoj rođak

Ljudi više ne razlikuju AI glasove od stvarnih – deepfake postao svakodnevni zvuk

Novo istraživanje Sveučilišta Queen Mary pokazuje da većina ljudi više ne može razlikovati ljudski glas od onoga generiranog umjetnom inteligencijom. Sudionicima je pušteno 80 glasovnih uzoraka, a klonirani AI glasovi bili su gotovo neodvojivi od stvarnih – razlike su bile unutar statističke pogreške. Softver korišten u studiji zahtijevao je minimalno znanje i samo nekoliko minuta snimki stvarnog glasa. Istraživači upozoravaju da su takvi glasovi često percipirani kao dominantniji i pouzdaniji, što otvara ozbiljna pitanja o manipulaciji i sigurnosti komunikacije. Bug

08.10. (19:00)

Nobel za robota – kome ide govor zahvale?

Nobelovu nagradu bi uskoro u budućnosti mogla dobiti i – umjetna inteligencija

Znanstvenici raspravljaju može li umjetna inteligencija do 2050. samostalno ostvariti otkriće vrijedno Nobelove nagrade. Inicijativu „Nobel Turing Challenge” pokrenuo je Hiroaki Kitano iz Sony AI-ja, a optimisti poput Rossa Kinga vjeruju da bi AI to mogao postići i ranije. Već danas sustavi poput AlphaFolda i Coscientista planiraju eksperimente i otkrivaju nove fenomene, no mnogi upozoravaju da AI još ne razumije svijet koji proučava. Skeptici strahuju da bi preveliko oslanjanje na algoritme moglo smanjiti kreativnost i prilike za mlade znanstvenike – i povećati broj pogrešaka. tportal

03.10. (01:00)

Dr. AI u ordinaciji Reddita

AI sustav Waldo prepoznaje nuspojave zdravstvenih proizvoda analizom komentara na društvenim mrežama

Trenirani model RoBERTa nadmašio je chatbotove poput ChatGPT-a, dosegnuvši gotovo savršenu točnost od 99,7 %. U analizi 437.000 postova s kanabis subreddita Waldo je detektirao 29.000 potencijalnih nuspojava, najčešće tjeskobu i paniku. Kao besplatan i transparentan alat, omogućuje praćenje rizika u realnom vremenu te nudi regulatorima bolji uvid u skrivene signale sigurnosnih problema. Bug