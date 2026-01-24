WikiFlix nudi tisuće filmova u javnoj domeni za besplatno gledanje - Monitor.hr
Netflix, ali bez lozinke

WikiFlix nudi tisuće filmova u javnoj domeni za besplatno gledanje

WikiFlix je besplatna online arhiva filmova u javnoj domeni, nastala iz volonterske zajednice Wikipedije. Platforma okuplja više od 4000 filmova s Wikimedia Commonsa, Internet Archivea i YouTubea, koje je moguće legalno gledati, dijeliti i distribuirati bez registracije. U ponudi su klasici poput It’s a Wonderful Life, Metropolis, Nosferatu i Sherlock Jr., ali i manje poznati povijesni filmovi, uključujući Wings, prvi Oscarom nagrađeni film. Sadržaj je djelomično kuriran prema popularnosti i relevantnosti. Tech Crunch, tportal


Četiri najtiražnija i ostali tek toliko

Oscar 2026: poznate nominacije za 98. dodjelu nagrada

Objavljene su nominacije za 98. dodjelu Oscara, a lista je prepuna velikih autora, glumačkih imena i ozbiljnih drama. U utrci za najbolji film je deset naslova, dok se u režiji ističu Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler i Joachim Trier. Film Sinners, hvaljeni horor Ryana Cooglera, ispisao je povijest postavši prvi naslov s čak 16 nominacija za nagrade Američke filmske akademije (Jutarnji) Slijede One Battle After Another s 13, Sentimental Value (Norveška) s 9,  kao i Marty Supreme. Oscari 2026. naginju autorima, mračnijim temama i europskom filmu. Index… zagrijavaju se i na Forumu

Ništa ne može zamijeniti analogiju, ali se barem može praviti

Kako digitalno snimiti film (ili fotografiju) da izgleda kao da je iz 1970-ih

U The Holdovers, redatelj Alexander Payne i snimatelj Eigil Bryld stvorili su toplu estetiku ranih 1970-ih potpuno digitalno. Snimano na ARRI Alexa Mini, tim je koristio prilagođene LUT-ove, LiveGrain za realističan šum, digitalni halation i precizno simuliranu gate weave kako bi oponašali karakteristike starog filma. Iako su izbjegli pravu filmsku stock zbog logistike, sve ključne vizualne karakteristike – boja, grain, halation i mehanička “trešnja” kamere – reproducirane su u postprodukciji. Povrh toga, stilizacija scena, snap zoomovi i cross-fadeovi dodatno prizivaju duh 1970-ih, pokazujući da digital može imitirati, ali ne zamijeniti, analogiju. No Film School

Nismo još ni krenuli, a već kasnimo u kino

Najavljeni filmovi 2026. koji već dižu prašinu

Stižu ambiciozne adaptacije poput Wuthering Heights Emerald Fennell i SF spektakla Project Hail Mary s Ryanom Goslingom, dok povratak velikih franšiza donosi Toy Story 5, Dune: Part Three i The Devil Wears Prada 2. Autorsku težinu nose Spielbergov Disclosure Day i Nolanova The Odyssey, a biografski film Michael i nastavak The Social Networka, The Social Reckoning, dodatno podižu očekivanja. 2026. očito nema namjeru biti tiha godina. Journal

Najbolji filmovi čija se radnja odvija na snijegu

Kapa, cigaršpic, kroasan. Kino

Linklaterov ‘Nouvelle Vague’ je dramedija i ljubavno pismo filmu ”Breathless’ velikog Godarda

Guillaume Marbeck utjelovljuje Godarda, Zoey Deutch Jean Seberg, a Aubry Dullin Jean-Paula Belmonda. Ovo je prvi Linklaterov film na francuskom jeziku. Podsjetimo, riječ je o poznatom redatelju koji većinom režira coming of age drame i komedije. Najpoznatiji filmovi su mu Dazed and Confused, Before trilogija i Boyhood, a često surađuje s glumcem Ethanom Hawkeom. Zanimljivo je da je na ovogodišnjim Zlatnim globusima uz Nouvelle Vague nominiran još jedan njegov film – Blue Moon, upravo s Hawkeom u glavnoj ulozi. Journal

Ako se zbog nekih naslova osjećate staro, ne brinite. Niste jedini

Zrinka Pavlić: Najbolji filmovi posljednjih 25 godina

Od kultnog Mementa, koji je sjećanje pretvorio u narativnu zamku, i Mulholland Drivea, Lynchove noćne more o identitetu i Hollywoodu, do emotivne snage Mjesečine, filma koji tiho, ali neumoljivo pogađa u srž. Društvene i klasne tenzije eksplodiraju u Parazitu i Božjem gradu, dok Zona interesa i Bijela vrpca pokazuju kako zlo može postojati bez eksplicitnog nasilja.

Ljubav i usamljenost tematiziraju Raspoloženi za ljubav, Izgubljeni u prijevodu i Vječni sjaj nepobjedivog uma, dok odrastanje i obiteljski odnosi dolaze u fokus u filmovima poput Lady Bird, Aftersun i Toni Erdmann. Žanrovske granice pomiču Oldboy, Naslijeđeno zlo, Bježi! i Očnjak, a kriminal i moralna ambigvnost obilježavaju Sjećanja na ubojstvo i Odluku o odlasku. Društveni portreti poput Društvene mreže, Života drugih, Najgore osobe na svijetu, Donnieja Darka, Anore i Nickel Boysa zaokružuju četvrt stoljeća filma koje je bilo sve samo ne tiho ili predvidljivo. Izbor Zrinke Pavlić za tportal.

Po dva filma tjedno

Najiščekivaniji filmovi iduće godine: Stižu novi Malick, Nolan, Spielberg, Fincher, Villeneuve, Almodovar…

The Film Stage (u dva dijela) nabrojao je zanimljivije naslove koji nas očekuju u kinima i streaming servisima iduće godine: Stižu novi filmovi redatelja Terrencea Malicka (i to o Isusu), Lee Chang-Donga, Disclosure Day (još jedna invazija izvanzemaljaca) Stevena Spielberga, Bitter Christmas Pedra Almodovara, novi uradak predstavlja i M. Night Shyamalan, a Cliff Booth iz Tarantinovog Once upon a Time in Hollywood dobiva svoj vlastiti film u režiji Davida Finchera. Christopher Nolan donosi Odiseju, a njegov brat po blockbusteru Denis Villeneuve izbacuje treći nastavak Dine (prema drugom nastavku knjige – Mesija Dine)…

Hollywood dijeli karte, Hrvatska ostala u predvorju

Preliminarne nominacije za Oscara 2026: Očekivani favoriti u užem izboru, hrvatski kandidat izvisio

Objavljen je uži izbor za Oscare 2026., koji će biti dodijeljeni 15. ožujka u Dolby Theatreu, a obuhvaća filmove premijerno prikazane tijekom 2025. godine. Među favoritima se često ponavljaju naslovi poput Wicked: For Good, Frankenstein, Sinners, One Battle after Another i Sentimental Value, vidljivi u više kategorija – od glazbe i zvuka do fotografije i glume. Hrvatski dokumentarac Fiume o morte! našao se u širem izboru, ali ipak nije ušao u užu konkurenciju. Službene nominacije tek slijede. Journal

You can't handle the truth!

Rob Reiner nam je podario šest (praktički) uzastopnih klasika čiji utjecaj ne jenjava desetljećima

Na Ravno do dna se prisjećaju šest filmova za pamćenje, koje je snimio gotovo uzastopce, počevši od This is Spinal Tap, danas kultnog mockumentaryja o fiktivnom heavy metal/rock bendu, čime je satirizirao neke danas poznatije bendove (Steve Tyler ga navodno nije mogao gledati, a Tom Waits, priča se, plakao je jer je stvar smatrao tragičnom), zatim Stand By Me, prema kratkoj priči Stephena Kinga ‘The Body’. Kingu je navodno film bio jako dojmljiv te ga je i sam proglasio najboljom ekranizacijom neke njegove knjige. The Princess Bride ostaje jedan od najcitiranijih njegovih filmova koji je također utjecajan u pop kulturi, a When Harry Met Sally… iz 1989. naširoko se smatra jednom od najuspješnijih romantičnih komedija u povijesti. Horor Misery još je jedna uspješna ekranizacija Kingovog romana, a sudsku dramu Malo dobrih ljudi pamtimo svi, ako po ičemu, onda po sceni u kojoj Tom Cruise ispituje Jacka Nicholsona.

Eskapizam koji ne bježi od stvarnosti, nego joj uzima mjeru i vrati je s kamatama

Najbolji filmovi 2025. godine prema Varietyju: snovi, distopije i stvarnost bez filtera

Najbolji filmovi 2025. spajaju eskapizam i brutalnu stvarnost: od političkih distopija (One Battle After Another), intimnih drama identiteta (Dreams, Sentimental Value), i sirove društvene stvarnosti (Souleymane’s Story, Wild Diamond), do žanrovskih reinvencija (28 Years Later, Weapons, Mission: Impossible – The Final Reckoning). Autorski film (Bugonia, Nouvelle Vague, It Was Just an Accident) koristi ekstrem, ironiju i povijest filma za komentar sadašnjosti, dok komercijalni naslovi ne bježe od tjeskobe vremena. Zajednički nazivnik: filmovi koji zabavljaju tako da najprije – uznemire. Variety