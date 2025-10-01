Njegova verzija istine (sve se bojimo)
Musk najavljuje Grokipediu, svoju verziju Wikipedije
Ovaj potez nije iznenađenje s obzirom na to da je Musk već dugo u sukobu s Wikipedijom, koju je u više navrata optužio za “woke” pristranost i čak pozivao na obustavu njezina financiranja, koje se temelji na donacijama korisnika. Za izgradnju Grokipedije, Musk planira koristiti Grok, chatbot koji je razvio njegov startup xAI kao alternativu popularnom ChatGPT-u. Tvrdi kako Grok može provjeriti što je istinitno ili lažno napisano na Wikipedijinim stranicama. Ipak, valja podsjetiti kako je i sam Grok u prošlosti imao problema, uključujući kontroverzne izjave poput hvaljenja Hitlera. Index