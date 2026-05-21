Pošten festival
ZBF barem nije pokušavao glumiti da može spasiti društvo književnošću. Bio je to festival urbane liberalne inteligencije
Dvanaesto izdanje Zagreb Book Festivala, održano od 11. do 15. svibnja, okupilo je relevantna imena domaće i svjetske književnosti, novinarstva, sociologije i psihologije. Ta je programska širina bila i najveća prednost i najveći problem ovogodišnjeg ZBF-a. Festival je istovremeno pokušavao biti politički relevantan, tržišno atraktivan i intelektualno ozbiljan, što je ponekad rezultiralo zanimljivim tenzijama, a ponekad dojmu gledanja kulturnog ekvivalenta scrollanja po Instagram Reelsima.
Festival knjige, sasvim je jasno, nije prostor susreta autora i publike; on je i sofisticirani mehanizam kulturne proizvodnje vidljivosti. Knjige se predstavljaju kao proizvodi koji moraju pronaći svoje mjesto na tržištu pažnje; tema traume bolje prolazi od teme klasnog sukoba, intimna ispovijest prodaje se lakše od formalnog eksperimenta, a psihološka ranjivost tržišno je puno isplativija od političke radikalnosti. H-alter