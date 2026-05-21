Pošten festival

Dvanaesto izdanje Zagreb Book Festivala, održano od 11. do 15. svibnja, okupilo je relevantna imena domaće i svjetske književnosti, novinarstva, sociologije i psihologije. Ta je programska širina bila i najveća prednost i najveći problem ovogodišnjeg ZBF-a. Festival je istovremeno pokušavao biti politički relevantan, tržišno atraktivan i intelektualno ozbiljan, što je ponekad rezultiralo zanimljivim tenzijama, a ponekad dojmu gledanja kulturnog ekvivalenta scrollanja po Instagram Reelsima.

Festival knjige, sasvim je jasno, nije prostor susreta autora i publike; on je i sofisticirani mehanizam kulturne proizvodnje vidljivosti. Knjige se predstavljaju kao proizvodi koji moraju pronaći svoje mjesto na tržištu pažnje; tema traume bolje prolazi od teme klasnog sukoba, intimna ispovijest prodaje se lakše od formalnog eksperimenta, a psihološka ranjivost tržišno je puno isplativija od političke radikalnosti. H-alter