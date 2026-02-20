Večernja škola kao ona životna

Trevor Noah, južnoafrički komičar koji bi trebao zamijeniti Jona Stewarta u The Daily Showu, zamjerio se američkoj publici koja se ne slaže s izborom jer u njegovom humoru njuše rasizam, antisemitizam i seksizam. Uvredljive šale nisu novost, mnogi ih komičari koriste, a ono što je nekome smiješno, drugome možda nije, no sve je to show i zabava za publiku koju ne bi trebalo shvaćati tako ozbiljno. Najbolje to objašnjava Chris Rock koji kaže da je stand-up kao demo snimka, te da komičari vježbaju i uče u hodu, a ako stalno paze da ne pogriješe ili uvrijede nekoga, šale postanu loše.