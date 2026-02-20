Večernja škola kao ona životna
Željko Pervan slavi 30 godina bavljenja stand-upom: Ozbiljnost je izmišljena kategorija kojom se brane oni koji nisu duhoviti
Željko Pervan obilježava 30 godina stand-up komičarske karijere nastupima 19. i 27. ožujka u SC-u u Zagrebu. Ističe da ga kreativnost drži u poslu, a zdravlje ga je podsjetilo koliko je život krhak. Karijeru je gradio na pojavama, ne ljudima, kroz formate poput Večernje škole i Pervanovog dnevnika. Unatoč “neozbiljnom” statusu stand-upa u Hrvatskoj, ponosan je na održivu karijeru i obitelj koju od toga izdržava. Najavljuje i knjigu Promo Sapiens, te ističe da Hrvatska prašta sve osim uspjeha, dok publiku i dalje uspijeva nasmijavati. Jutarnji