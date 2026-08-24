U budućnost se gleda najdalje do 4 mjeseca
Znanstvenici izračunali gornju granicu: Vremenska prognoza u teoriji može biti točna do 129 dana
Za razliku od dosadašnjih modela, analizirali su protok energije u atmosferi i otkrili da sunčevo zračenje s vremenom briše meteorološke informacije. Čak i uz savršena mjerenja, visoka pouzdanost prognoze – kakvu danas imamo za pet dana – u idealnim uvjetima može dosegnuti najviše 62 dana, dok bi preostalo razdoblje nudilo tek niske smjernice. Bug donosi tjedni pregled vijesti iz svijeta znanosti i tehnologije.